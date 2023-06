Uniara aplica provas neste sábado (17)

A Uniara, Universidade de Araraquara, é uma instituição de ensino superior privada que possui a sua sede principal em Araraquara, interior do estado de São Paulo.

A instituição oferece diversas oportunidades e muitos cursos de graduação de qualidade. Dentre eles, podemos destacar o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todo o Brasil.

A Uniara aplicará a prova do seu Vestibular de Medicina 2023/2 neste sábado, dia 17 de junho. Dessa forma, é importante que você saiba como o exame irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da Uniara. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Uniara 2023/2: provas serão aplicadas neste domingo (17)

O Vestibular de Medicina da Uniara prevê a aplicação de uma prova presencial. O exame irá acontecer neste sábado, dia 17 de junho de 2023, das 8h às 13h.

Segundo as informações divulgadas, a prova terá início às 8h e os portões de acesso ao local de realização do exame serão abertos às 6:45h e fechados às 7:30h. Os candidatos que chegarem depois do horário estipulado não poderão entrar e serão eliminados do processo seletivo.

Os participantes deverão fazer a prova na unidade principal da universidade em Araraquara, interior do estado de São Paulo. O endereço da unidade é o seguinte: Rua Carlos Gomes, 1338, Araraquara.

O que levar no dia da prova?

No dia da prova, os candidatos deverão levar somente um documento original com foto no local de prova. O documento deverá ser o mesmo que foi usado para a realização da inscrição no Vestibular de Medicina 2023/2.



Os candidatos não precisarão levar canetas, lápis ou borrachas no dia da prova. Segundo o edital do processo seletivo, a prova será feita com caneta esferográfica azul, mas o material será fornecido pela Uniara logo no início da prova.

Conteúdo das provas

A prova do Vestibular de Medicina será formada por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre as seguintes disciplinas estudadas ao longo do ensino médio: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Inglês, História do Brasil, Geografia do Brasil, Matemática, Física, Química e Biologia. Além disso, as questões irão abordar também a lista de livros obrigatórios do vestibular 2023/2.

O candidato irá receber 1 ponto a cada questão de múltipla escolha correta. Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação, que poderá receber uma pontuação de 0 a 30.

De acordo com o edital do vestibular, os candidatos que não alcançarem 15 pontos na prova de redação ou que obtiverem pontuação zero em Física, Biologia ou Química serão eliminados do processo seletivo.

A classificação dos candidatos no vestibular da Uniara será realizada em ordem decrescente do total de pontos obtidos na prova (de múltipla escolha e de redação). Se houver empate, será selecionado o candidato com maior nota na prova de redação.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Uniara para mais informações.

Vestibular de Medicina Uniara 2023/2: próximos passos

Os resultados do Vestibular de Medicina 2023/2 serão divulgados dia 27 de junho, a partir das 14h, e estarão disponíveis para acesso no site oficial da Uniara.

Os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 27 de junho e 3 de julho. Os participantes aprovados em segunda chamada, por sua vez, deverão realizar matrícula entre 04 e 08 de julho, enquanto os aprovados em terceira chamada deverão se matricular entre os dias 10 e 12 do mesmo mês.

Vestibular de Medicina Uniara 2023/2: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a Uniara irá oferecer 75 vagas para o curso de Medicina ministrado na unidade de Araraquara.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.