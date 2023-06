Unicid aplica provas do Vestibular de Medicina 2023/2 neste domingo (18)

A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) realizará neste domingo, dia 18 de junho, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2023/2. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos ainda no 2º semestre letivo de 2023.

De acordo com o cronograma, a aplicação acontecerá de forma presencial, no período das 10h às 14h (horário oficial de Brasília). Os candidatos terão quatro horas para responder a prova.

O local de prova será exclusivamente no Campus Pinheiros, da UNICID, localizado na Rua Butantã, 285 — Pinheiros, São Paulo (SP). Os candidatos podem consultar o ensalamento e horários das provas no site da instituição.

Conforme as orientações da Unicid, os candidatos devem chegar ao local de prova com antecedência, pois não será permitido o acesso após o fechamento dos portões de acesso aos locais de prova. Além disso, para ter acesso ao local de prova. o candidato deverá apresentar documento oficial de identificação com foto.

De acordo com o edital, a avaliação abarcará conteúdos das disciplinas estudadas durante o Ensino Médio. Desse modo, aprova objetiva abarcará conteúdos referentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; História; Geografia; Matemática; Física; Química; Biologia.

Além da prova objetiva composta por 45 questões de múltipla escolha, a Unicid aplicará também uma prova com uma proposta de redação em Língua Portuguesa.

A classificação dos inscritos nesse processo seletivo vai considerar exclusivamente as notas obtidas pelos candidatos em avaliação aplicada pela própria universidade.



De acordo com o cronograma da Unicid, a divulgação do gabarito está prevista para o dia 20 de junho, a partir das 20h. Desse modo, a partir desse horário os candidatos poderão consultar o documento no site da Instituição.

A publicação do resultado do Vestibular de Medicina 2023/2, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 21 de junho. Os convocados nessa 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 21 e 25 de junho.

A Unicid prevê realizar mais uma chamada, caso haja vagas remanescentes. A 2ª chamada está prevista para 27 de junho.

Matrículas

A matrícula dos candidatos classificados e habilitados no Processo Seletivo Prova Tradicional, para as vagas de 2023/2 do Curso de Graduação em Medicina, poderá ser realizada de duas formas: presencial ou online, observados o calendário e os seguintes critérios:

1ª Chamada – dias 21 a 25/06/2023 , para candidatos classificados e habilitados, que se encontram na lista oficial da Universidade, desde que haja vagas remanescentes.

– , para candidatos classificados e habilitados, que se encontram na lista oficial da Universidade, desde que haja vagas remanescentes. 2ª Chamada – dias 27 a 30/06/2023, para candidatos classificados e habilitados, que se encontram na lista oficial da Universidade, desde que haja vagas remanescentes.

Além do vestibular tradicional, com a aplicação de provas, a Unicid conta também com a seleção de alunos para o curso de Medicina via aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Conforme as orientações da Unicid, os interessados podem se inscrever no site da universidade. Para essa modalidade de seleção, as inscrições são gratuitas.

No entanto, para participar dessa modalidade de seleção, é pré-requisito ter pontuado acima de 300 na média geral do Enem e não ter obtido nota igual a zero na redação. No momento da inscrição os candidatos deverão informar os pontos obtidos, sendo de responsabilidade do candidato a informação correta do ano em que prestou o Enem.

A universidade aceita as notas das edições do exame realizadas a partir de 2010. Após realizar a inscrição, o candidato deve apresentar o boletim de desempenho para realizar a matrícula. Nesse caso, a divulgação do resultado acontece logo após a conclusão da inscrição.

Acesse o site da instituição para mais informações.

