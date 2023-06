UNIFAGOC divulgou resultado nesta terça (13)

O UNIFAGOC, Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, é uma instituição de nível superior e pública que possui sede na cidade de Ubá, Minas Gerais.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques do UNIFAGOC é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos em todo o Brasil.

Nesta terça-feira, dia 13 de junho, o UNIFAGOC divulgou o resultado final do Vestibular 2023/2 de Medicina 2023/2.

Assim, para te ajudar a acessar o resultado e entender quais são os próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 do UNIFAGOC. Confira!

Vestibular de Medicina UNIGAGOC 2023/2: resultado final foi divulgado hoje

Nesta terça-feira, dia 13 de junho, a Comissão Permanente do Vestibular do UNIFAGOC irá divulgar o resultado final do Vestibular de Medicina 2023/2. A instituição divulgou tanto o resultado da seleção via Vestibular (prova presencial) quanto via nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

O documento foi divulgado em formato PDF às 17h e está disponível no próprio site oficial do UNIFAGOC e também na página do candidato no portal do Instituto Access.

No documento do resultado estão os nomes dos candidatos aprovados e convocados para matrícula. Porém, a posição de cada candidato na classificação final processo seletivo poderá ser acessada somente por cada estudante no site do Instituto Access.

Vestibular de Medicina UNIGAGOC 2023/2: próximos passos

Os candidatos aprovados deverão efetuar os procedimentos de matrículas matrículas entre os dias 14 e 16 de junho, por meio de plataforma online do UNIFAGOC, das 9h às 17h. A data é válida tanto para os estudantes selecionados via prova presencial quanto para os selecionados através da nota do ENEM.



Você também pode gostar:

Para conferir todas as orientações do processo de matrícula, os estudantes devem consultar o edital do processo seletivo. Os documentos necessários para o procedimento de matrícula também estão presentes no edital do vestibular.

Os candidatos que não foram convocados serão inseridos automaticamente na lista de espera. As demais chamadas para Matrícula do curso de Medicina 2023/2 serão divulgadas no dia 19 de junho. As matrículas irão acontecer entre os dias 19 e 21 de junho.

Vestibular de Medicina UNIFAGOC 2023/2: modalidades de ingresso

O ingresso dos candidatos no UNIFAGOC por meio do vestibular de Medicina 2023/2 poderá acontecer através de duas modalidades diferentes: prova presencial e uso da nota do ENEM.

Os candidatos que optaram pela primeira modalidade realizaram uma presencial composta por uma redação e 55 questões aplicada no dia 28 de maio de 2023. As provas foram aplicadas nas seguintes cidades: Ubá/ MG, Belo Horizonte/MG e Vitória/ES.

Os candidatos que preferiram usar a nota obtida no ENEM puderem apresentar as pontuações das edições de 2017 a 2022.

Segundo o edital do processo seletivo, os candidatos podiam participar das duas modalidades simultaneamente.

Vestibular de Medicina UNIFAGOC 2023/2: oferta de vagas

Por meio do vestibular de Medicina 2023/2, o UNIFAGOC está disponibilizando 18 vagas, sendo 14 para a modalidade prova presencial e 4 para candidatos aprovados no processo seletivo via ENEM. As 12 vagas restantes serão destinadas para os candidatos contemplados com o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil).

Porém, as vagas que não forem preenchidas pelo FIES serão remanejadas para os candidatos que participaram da seleção por meio da prova presencial e por meio da nota do ENEM até o limite de preenchimento das vagas.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre de 2023, com o início do ano letivo previsto para agosto.