UniFUNCESI divulga resultado do Vestibular de Medicina 2023/2 

A UniFUNCESI, Centro Universitário mantido pela Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira, é uma instituição de nível superior localizada na cidade de Itabira, estado de Minas Gerais.

A instituição oferece uma grande variedade de cursos para os seus alunos. Porém, um dos maiores destaques da UniFUNCESI é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todas as partes do Brasil.

A prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da UniFUNCESI foi aplicada no dia 11 de junho. Nesta semana, por sua vez, a universidade divulgou o resultado final do processo seletivo.

Dessa forma, para te ajudar a acessar o resultado final, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a primeira chamada do Vestibular de Medicina 2023/2 da UniFUNCESI. Vamos conferir!

Resultado do Vestibular de Medicina 2023/2 da UniFUNCESI é divulgado

Após a divulgação do o resultado preliminar do Vestibular de Medicina 2023/2 no dia 15 de junho, a UniFUNCESI divulgou, nesta semana, o resultado final do vestibular. O documento pode ser acessado em formato PDF e está disponível no site oficial do processo seletivo da universidade. Para acessar o resultado final, os candidatos não precisam fazer login no site.

Os candidatos foram selecionados conforme a ordem decrescente do total de pontos obtidos na prova (para os que selecionaram esta modalidade) ou da nota obtida no ENEM, dentro da quantidade de vagas para o curso de Medicina. O documento também indica a pontuação de cada candidato e a classificação no processo seletivo.

A categoria “aprovado” foi usada para indicar os participantes que foram aprovados e convocados para matrícula na UniFUNCESI. O termo “excedente” foi usado para definir os candidatos classificados, mas não aprovados. Por fim, a categoria “eliminado” indica os candidatos que foram eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2023/2 da UniFUNCESI: procedimentos de matrícula

Os aprovados no Vestibular de Medicina deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 19 e 30 de junho de 2023.



Os candidatos aprovados poderão encontrar a lista de documentos necessários para realização dos procedimentos de matrícula na UniFUNCESI no edital do Vestibular de Medicina 2023/2. Além disso, a universidade irá divulgar também o “Edital específico para matrícula”, documento com todas as informações necessárias sobre as matrículas.

Vestibular de Medicina UniFUNCESI 2023/2: funcionamento da seleção

No momento da inscrição, os participantes precisavam optar por uma modalidade de participação: prova em etapa única ou uso da nota do ENEM.

Os candidatos que escolheram participar do Vestibular de Medicina 2023 por meio da nota do ENEM não realizaram nenhum tipo de prova. Foram aceitas as pontuações obtidas em qualquer uma das últimas 3 edições da prova do ENEM (2020, 2021 ou 2022). Os candidatos que participaram desta modalidade anexaram, no momento da inscrição, o Boletim de Desempenho fornecido pelo Inep.

Os participantes que escolheram a modalidade “prova em etapa única”, por sua vez, realizaram uma prova presencial no dia 11 de junho de 2023, em etapa única. O exame teve início às 9h e foi aplicado somente na unidade principal da UniFUNCESI localizada na cidade de Itabira, em Minas Gerais.

A prova foi composta por uma proposta de redação e por 60 questões sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira, Biologia, Física, Química e Matemática.

O gabarito preliminar da prova do vestibular foi divulgado no dia 12 de junho, enquanto o gabarito definitivo foi liberado pela instituição no dia 19 do mesmo mês.

Vestibular de Medicina UniFUNCESI 2023/2: vagas oferecidas

Através do Vestibular de Medicina 2023/2, a UniFUNCESI ofereceu 66 vagas para o curso de graduação em Medicina da instituição, ministrado na cidade de Itabira, Minas Gerais.

Todos os candidatos que foram aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023. As aulas irão começar no dia 03 de julho de 2023.