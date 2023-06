Unijuí aplica provas neste domingo (25)

A Unijuí, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, é uma instituição de ensino superior com sede principal na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada, mas um dos maiores destaques da Unijuí é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos.

As provas do Vestibular de Medicina da Unijuí serão realizadas neste domingo, dia 25 de junho. Dessa forma, é muito importante que você saiba como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo.

Assim, para te ajudar, separamos um resumo completo com tudo aquilo que você deve saber sobre a prova do Vestibular de Medicina da Unijuí. Confira!

Vestibular de Medicina Unijuí: funcionamento da seleção

Aos candidatos desta edição do Vestibular de Medicina foram oferecidas duas modalidades diferentes para participação:

Uso das notas do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio;

Prova Vestibular.

Segundo as informações divulgadas, a única modalidade de participação disponível para os candidatos que participarem do processo seletivo como “treineiros”, porém, é a realização da prova de forma presencial.

Os candidatos que optaram por pelo uso da nota do ENEM não irão realizar nenhum tipo de prova e puderam usar as notas obtidas nas provas de 2019, 2020, 2021 ou 2022. Porém, os candidatos que receberam nota zero na prova de redação ou que alcançaram média inferior a 450 pontos não puderam participar do processo seletivo usando as notas do ENEM. Para a seleção dos candidatos, serão usadas as notas obtidas na redação e nas quatro provas objetivas do ENEM: Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.



Você também pode gostar:

É cálido destacar que os candidatos poderão optar por fazer uma prova, que será aplicada neste domingo, para participar do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unijuí. Confira mais informações sobre o funcionamento da prova a seguir.

Vestibular de Medicina Unijuí: provas serão aplicadas neste domingo

Os candidatos que optaram pela modalidade “prova vestibular” no momento de inscrição” deverão participar da realização de uma prova presencial neste domingo, dia 25 de junho, das 13h às 17h. O exame está sendo aplicado somente na cidade de Ijuí e os candidatos puderam consultar o próprio local de prova a partir do dia 23 de junho.

A prova será formada por uma redação em língua portuguesa e por 40 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas da seguinte forma:

5 questões de Matemática e suas Tecnologias;

13 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

10 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

12 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

O cartão de resposta das questões de múltipla escolha deverá ser respondido somente com caneta azul ou preta para evitar problemas no mesmo da correção.

A redação do vestibular deverá ser escrita em língua portuguesa e com, no máximo, 30 linhas, recomendando-se, no mínimo, 20 linhas. Na prova, serão avaliados o tema, o conteúdo, a qualidade da abordagem e o uso da linguagem formal feitos pelo candidato.

Segundo o Manual do Candidato do processo seletivo, as redações escritas em menos de 10 linhas não serão corrigidas e receberão pontuação zero. Porém, os candidatos que receberem nota zero na redação serão desclassificados do processo seletivo.

É válido destacar, por fim, que o gabarito das questões da prova presencial será divulgado no site do vestibular da Unijuí nesta segunda-feira, dia 26 de junho de 2023, a partir das 15h.

Vestibular de Medicina Unijuí: número de vagas oferecidas

Por meio do Vestibular 2023/2, a Unijuí irá oferecer 40 vagas para o curso de Medicina ministrado na cidade de Ijuí. As vagas para o curso de Medicina serão divididas da seguinte forma:

Aproveitamento das Notas do ENEM: 10 vagas;

Prova Vestibular: 30 vagas.