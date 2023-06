Unilago divulga resultado final do Vestibular de Medicina 2023/2

A Unilago, União das Faculdades dos Grandes Lagos, é uma instituição de ensino superior privada com sede em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da Unilago é o curso de Medicina, curso que está entre os 25 melhores do Brasil no ensino de Medicina de acordo com o ranking EXAME/MEC de 2017.

A prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unilago foi aplicada no dia 04 de junho. No dia 20 de junho, por sua vez, a instituição divulgou o resultado final do processo seletivo.

Para te ajudar a acessar o resultado final, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a primeira chamada do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unilago. Vamos conferir!

Vestibular Medicina 2023/2 Unilago: resultado final é divulgado nesta terça (20)

Nesta terça-feira, dia 20 de junho, a Unilago divulgou o resultado final da edição 2023/2 do seu Vestibular de Medicina. O documento está disponível em formato PDF na página dedicada ao vestibular da Unilago no site da COPS/UEL, órgão responsável pela organização do processo seletivo da instituição. A lista é composta pelo nome dos 50 alunos aprovados e os 10 primeiros estudantes excedentes.

No documento constam os nomes e a data de nascimento dos candidatos aprovados no processo seletivo e também a pontuação de cada um nas provas do vestibular. Para acessar o resultado final, os candidatos não precisam fazer login no site da COPS/UEL.

De acordo com as informações presentes no edital do Vestibular de Medicina da Unilago, os candidatos não poderão apresentar recursos quanto ao resultado, uma vez que a versão divulgada é a final e não sofrerá mais alterações.

Além do resultado final, os candidatos também podem acessar o resultado das provas objetivas e o resultado da prova de redação do Vestibular da Unilago a partir desta terça-feira, 20 de junho. Para isso, porém, os participantes deverão realizar login no site da COPS/UEL com o próprio número de CPF e senha utilizados durante o procedimento de inscrição no processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2023/2 Unilago: próximos passos



Os candidatos aprovados na primeira chamada do resultado final do Vestibular de Medicina deverão realizar os procedimentos de matrícula na Unilago a partir desta quarta-feira, dia 21 de junho, até o dia 22 do mesmo mês.

Caso a Unilago realize uma nova convocação de candidatos, os mesmos deverão realizar a matrícula em segunda chamada entre os dias 23 a 24 de junho.

Os documentos necessários para realização da matrícula no curso de Medicina da Unilago estão disponíveis no edital do Vestibular Medicina 2023/2 da Unilago.

Vestibular Medicina 2023/2 Unilago: vagas disponíveis

Através do Vestibular de Medicina 2023/2, a Unilago ofereceu aos candidatos 50 vagas para o curso de Medicina ministrado na sede principal da instituição em São José do Rio Preto, São Paulo.

Todos os candidatos irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023. As aulas terão início no dia 1º de agosto de 2023.

Vestibular de Medicina 2023/2 Unilago: provas

O processo seletivo da Unilago previa a realização de prova presencial, aplicada em 4 de junho. O exame aconteceu na sede da Unilago em São José do Rio Preto e foi composto por duas provas diferentes: prova de conhecimentos gerais e prova de redação.

A prova de conhecimentos gerais foi composta por 64 questões de múltipla escolha sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio. As matérias presentes foram as seguintes: Biologia, Física, Geografia Geral e do Brasil, Língua Estrangeira (inglês ou espanhol), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, História Geral e do Brasil, Matemática e Química. Serão cobradas 8 questões de cada matéria.

Além disso, os candidatos também precisaram escrever uma redação de tipo dissertativo-argumentativo. O texto deveria conter de 20 a 25 linhas e poderá receber uma pontuação máxima de 8 pontos no momento da correção.