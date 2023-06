Unimed Central de Serviços ABRE VAGAS no Sul

Confira quais são as oportunidades e mais detalhes sobre a empresa!

A Unimed Central de Serviços, cooperativa que integra o Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS, que tem como propósito fomentar o desenvolvimento e gerar economia para todas as Unimeds do Rio Grande do Sul, está contratando novos funcionários no mercado. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de oportunidades vagas:

Analista de Governança de TI – LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) – Canoas – RS – Efetivo;

Analista de Relacionamento com Clientes – Autorização de Procedimentos Médicos – Canoas – RS;

Analista de Segurança da Informação – LGPD – Canoas – RS – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Distribuidora Hospitalar – Canoas – RS – Efetivo;

Consultor Técnico – Distribuidora Hospitalar – Canoas – RS – Efetivo;

Motorista – Centro de Distribuição – Canoas – RS – Efetivo;

Banco de talentos – Canoas – RS – Banco de talentos;

Vendedor Interno de Medicamentos e Materiais Hospitalares – Canoas – RS – Efetivo.

Mais sobre a Unimed

Sobre a Unimed, é válido frisar que a cooperativa fornece produtos e serviços e garantindo a sustentabilidade dos negócios, além de atuar com o Sistema Unimed Nacional e com Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Cooperativas de crédito em todo o Brasil.

Além disso, há 25 anos faz parte do maior sistema de cooperativas de saúde do mundo, beneficiando uma população de mais de 1,8 milhão de pessoas. Também é considerado um dos Lugares Incríveis para Trabalhar e é certificado como uma das empresas com melhor clima organizacional, prezando sempre pela saúde e bem-estar dos mais de 300 colaboradores.

Como se candidatar?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

