Unindo Logística ABRE VAGAS em muitas cidades

A Unindo Logística, empresa que iniciou suas atividades em fevereiro de 2018, com o objetivo de se tornar um transportador referência no segmento de cargas expressas, está contratando pessoas para compor o seu time. Posto isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas disponíveis:

Analista de Logística – Bauru – SP – Efetivo;

Analista de Logística – Guarulhos – SP – Efetivo;

Analista de Logística – Itapevi – SP -Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Itapevi – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Bauru – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Guarulhos – SP – Efetivo;

Banco de candidatos exclusivo para PCD – Pessoas com deficiência – Banco de talentos;

Conferente – Bauru – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Bauru – SP, Campinas – SP e Goiânia/GO – Jovem Aprendiz;

Motorista CNH E – Bauru – SP;

Motorista CNH E – Itapevi – SP;

Dentre outras.

Mais sobre a Unindo Logística

Sobre a Unindo Logística, é interessante ressaltar que a empresa surgiu a partir da oportunidade de auxiliar empresas a possuírem uma melhor performance nas operações de transferências e coletas, a fim de levar eficiência para a gestão do processo de distribuição.

Por meio dos seus serviços, trabalha continuamente para levar eficiência em logística para todos os segmentos. Isto é, cria oportunidades e soluções inovadoras de atendimento, trazendo transparência nas negociações e operações, buscando sempre agregar valor ao negócios de seus clientes. Muito mais que uma transportadora, a Unindo disponibiliza logística completa, resultando em soluções sob medida para cada demanda.

Como enviar o portfólio?

Bom, agora que as vagas da Unindo Logística á vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

