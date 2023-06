Unitins aplica provas do Vestibular 2023/2 hoje (25)

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) realiza neste domingo, dia 25 de junho, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas terá início às 09h15min, com término às 14h15min (horário de Brasília).

De acordo com o edital, 0s locais de prova serão nas cidades para as quais há oferta de vagas: Palmas e Paraíso do Tocantins. Os candidatos podem consultar o local de prova através do site da universidade, por meio do comprovante de inscrição, disponível na Área do Candidato.

Vestibular 2023/2: Composição das p rovas

A Unitins aplicará uma prova composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Desse modo, os estudantes responderão questões sobre as seguintes áreas do conhecimento:

Ciências Humanas , Ciências da Natureza e Matemática : 30 (trinta) questões sobre as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 20 (vinte) questões sobre assuntos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa ou Língua Espanhola e Redação.

Além da prova objetiva, a Unitins também vai aplicar uma prova de redação em Língua Portuguesa, com proposta de escrita sobre tema da atualidade.

Orientações para as provas

A Unitins orienta os candidatos a chegaram aos locais de prova com antecedência mínima de 60 minutos, pois não será permitido o acesso de candidatos após o fechamento dos portões. Para ter acesso ao local de prova, o candidato deverá apresentar documento de identificação oficial com foto e o cartão de confirmação de inscrição disponibilizado na “Área do Candidato”.

Além disso, é necessário levar caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. Os portões dos locais de prova serão abertos às 8h pontualmente e fechados, impreterivelmente, às 9h. A prova tem duração de 5 horas.

A Unitins também recomenda que os candidatos se atentem aos documentos de identificação permitidos, além das demais orientações que constam no edital de abertura.



Oferta de vagas

De acordo com o indicado no edital do Vestibular 2023/2, ao todo, a Unitins está ofertando 240 (duzentas e quarenta) vagas para seis cursos de graduação ofertados nos campi de Palmas e Paraíso do Tocantins.

O edital indica ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os cursos de Bacharelado em Direito, Bacharelado em Engenharia Agronômica, Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Serviço Social e Bacharelado em Sistemas de Informação.

A Unitins reserva parte das vagas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas da instituição. Nesse sentido, há reserva de parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Os candidatos aprovados através do sistema de cotas deverão comprovar os critérios indicados no edital antes do período de matrícula para garantir a vaga.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva está prevista para o dia 26 de junho, a partir das 19h. Os interessados poderão contestar o gabarito com a interposição de recurso até o dia 27 do mesmo mês. A Unitins deve liberar o gabarito definitivo da prova objetiva no dia 4 de julho.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2023/2 está marcada para o dia 7 de julho de 2023. Nesta data os candidatos poderão consultar a lista de aprovados na 1ª chamada do processo seletivo e as orientações para as matrículas.

Confira mais informações sobre a seleção através do site da Unitins.

