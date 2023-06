Unitins divulga locais de prova do Vestibular 2023/2

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou nesta terça-feira, dia 20 de junho, a relação com os endereços dos locais de prova do Vestibular 2023/2. Desse modo, os candidatos com inscrições homologadas já podem consultar onde realizarão o exame através do site da universidade.

Para conferir o seu local de prova, o candidato deverá acessar o seu comprovante de inscrição, por meio do acesso à Área do Candidato, com o número de CPF.

De acordo com o edital, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2 acontecerá no próximo domingo, dia 25 de junho, no período das 09h15min às 14h15min (horário de Brasília). Os locais de prova serão nas cidades para as quais há oferta de vagas: Palmas e Paraíso do Tocantins.

Provas do Vestibular 2023/2

Conforme indicado no edital, a avaliação será composta por uma prova de redação em Língua Portuguesa e por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Desse modo, os estudantes responderão questões sobre as seguintes áreas do conhecimento:

Ciências Humanas , Ciências da Natureza e Matemática : 30 (trinta) questões sobre as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia;

, e : 30 (trinta) questões sobre as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 20 (vinte) questões sobre assuntos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa ou Língua Espanhola e Redação.

Orientações para as provas

De acordo com as orientações da Unemat, no dia do vestibular, o candidato deverá comparecer ao local de provas com antecedência mínima de 60 minutos. Para ter acesso ao local de prova, o candidato deverá apresentar documento de identificação oficial com foto e o cartão de confirmação de inscrição disponibilizado na “Área do Candidato”.

Além disso, é necessário levar caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. Os portões dos locais de prova serão abertos às 8h pontualmente e fechados, impreterivelmente, às 9h. A prova tem duração de 5 horas, sendo aplicada de 9h15 às 14h15.

A Unitins também recomenda que os candidatos se atentem aos documentos de identificação permitidos, além das demais orientações que constam no edital de abertura.



Você também pode gostar:

Oferta de vagas

Conforme indicado no edital do Vestibular 2023/2, ao todo, a Unitins está ofertando 240 (duzentas e quarenta) vagas para seis cursos de graduação ofertados nos campi de Palmas e Paraíso do Tocantins.

O edital indica ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os cursos de Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Direito.

A Unitins reserva parte das vagas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas da instituição. Nesse sentido, há reserva de parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Os candidatos aprovados através do sistema de cotas deverão comprovar os critérios indicados no edital antes do período de matrícula.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva está prevista para o dia 26 de junho, a partir das 19h. Os interessados poderão contestar o gabarito com a interposição de recurso até o dia 27 do mesmo mês. A Unitins deve liberar o gabarito definitivo no dia 4 de julho.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2023/2 está marcada para o dia 7 de julho de 2023. Nesta data os candidatos poderão consultar a lista de aprovados na 1ª chamada do processo seletivo e as orientações para as matrículas.

Confira mais informações sobre a seleção através do site da Unitins.

Leia também Ministério da Educação (MEC) anuncia a oferta de mais de 51 mil vagas através do SiSU 2023/2; o período de inscrição está aberto.