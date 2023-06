Unitins libera gabarito preliminar do Vestibular 2023/2

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou nesta segunda-feira, dia 26 de junho, o gabarito preliminar da prova objetiva referente ao Vestibular 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas das questões objetivas por meio do site da Unitins. Os cadernos de provas também estão disponíveis.

Como esse resultado é preliminar, cabe a interposição de recursos. Os interessados poderão interpor recursos de forma virtual. Os recursos podem ser enviados até amanhã, dia 27 de junho (terça-feira).

Para isso, o candidato deve acessar a Área do Candidato, clicar na opção “Recursos” que fica a direita do certame desejado, escolher a opção “Novo Recurso” e preencher as informações da tela “Novo Recurso”. Posteriormente, o estudante deve clicar no botão “Enviar Recurso”. Após a análise dos recursos, a Unitins deve liberar o gabarito definitivo da prova objetiva no dia 4 de julho.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2023/2 está marcada para o dia 7 de julho de 2023. Nesta data os candidatos poderão consultar a lista de aprovados na 1ª chamada do processo seletivo e as orientações para as matrículas.

Para realizar as matrículas, os aprovados deverão apresentar todos os documentos solicitados através do edital. Entre os documentos solicitados estão o RG, o CPF e o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Como foi o Vestibular 2023/2?

A Unitins aplicou as provas no último domingo, dia 25 de junho, no período das 9h15 às 14h15 (horário de Brasília). A aplicação das provas aconteceu nas cidades de Palmas e Paraíso do Tocantins.

Mais de mil candidatos compareceram aos locais de prova. Desse modo, a taxa de abstenção registrada nesta edição do processo seletivo foi de 26,4%.

A Unitins aplicou uma prova composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Conforme o edital, as provas contaram com questões sobre as seguintes áreas: Ciências Humanas , Ciências da Natureza e Matemática : 30 (trinta) questões sobre as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia;

, e : 30 (trinta) questões sobre as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 20 (vinte) questões sobre assuntos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa ou Língua Espanhola e Redação. A Unitins também aplicou uma prova de redação em Língua Portuguesa. A avaliação apresentou duas propostas de redação: “Positividade tóxica nas redes sociais” e “Limpeza Social no Brasil”. Os candidatos puderam escolher uma das duas opções para a escrita de um texto do tipo dissertativo-argumentativo de até linhas.



Oferta de vagas

De acordo com o indicado no edital do Vestibular 2023/2, ao todo, a Unitins está ofertando 240 (duzentas e quarenta) vagas para seis cursos de graduação ofertados nos campi de Palmas e Paraíso do Tocantins.

O edital indica ainda que as oportunidades estão distribuídas entre os cursos de Bacharelado em Direito, Bacharelado em Engenharia Agronômica, Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Serviço Social e Bacharelado em Sistemas de Informação.

Reserva de vagas

A Unitins reserva parte das vagas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas da instituição. Nesse sentido, há reserva de parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública. Desse modo, há recorte de renda e percentual de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas (PPI) e também para pessoas com deficiência (PcD).

Os candidatos aprovados através do sistema de cotas deverão comprovar os critérios indicados no edital antes do período de matrícula para garantir a vaga. A Unitins divulgará as orientações para os procedimentos de heteroidentificação.

Confira mais informações sobre a seleção através do site da Unitins.

