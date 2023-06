Unoeste encerra inscrições do Vestibular de Medicina 2023/2 nesta quarta (14)

A Unoeste, Universidade do Oeste Paulista, é uma instituição de ensino superior com sede principal na cidade de Presidente Prudente, São Paulo.

A instituição oferece muitos cursos e oportunidades para os seus estudos. Contudo, um dos maiores destaques da Unoeste é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todo o Brasil.

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unoeste estão abertas, mas os candidatos interessados em estudar nas unidades de Jaú e Guarujá devem se inscrever até esta quarta-feira, dia 14 de junho.

Assim, para que você ainda possa fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unoeste. Confira!

Vestibular de Medicina 2023/2 Unoeste: inscrições se encerram hoje (14)

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unoeste estão abertas desde o mês de abril. Porém, os candidatos interessados no curso de Medicina ministrado nas cidades de Jaú e Guarujá, no estado de São Paulo, deverão se inscrever até esta quarta-feira, dia 14 de junho.

Os candidatos que quiserem estudar na unidade de Presidente Prudente poderão se inscrever até o dia 21 de junho.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página do Vestibular de Medicin no site da Unoeste.

Os candidatos que quiserem solicitar atendimento especial deverão comunicar os pedidos durante a inscrição até hoje, 14 de junho. Além disso, no momento da inscrição, o candidato deverá optar por uma língua estrangeira: inglês ou espanhol.

Acesse o edital do Vestibular da Unoeste para mais informações sobre o funcionamento das inscrições.



Você também pode gostar:

Vestibular de Medicina 2023/2 Unoeste: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 330,00 para participar do processo seletivo da Unoeste. O período de inscrições com desconto já foi encerrado.

A efetuação do pagamento da taxa de inscrição para os interessados na unidades de Jaú e Guarujá deverá acontecer exclusivamente via cartão de crédito. O pagamento deverá ser realizado até esta quarta-feira, dia 14 de junho.

Vestibular de Medicina 2023/2 Unoeste: prova presencial

O Vestibular de Medicina 2023/2 da Unoeste prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos. A duração máxima do exame para as duas unidades será de 4 horas.

A prova para os candidatos às vagas de Jaú será aplicada no dia 17 de junho, com início às 13h. A prova será aplicada em Presidente Prudente e Jaú.

Para os interessados às vagas do curso de Medicina em Guarujá, a prova será aplicada em 18 de junho, a partir das 9h. A prova será aplicada nas cidades de Guarujá e Presidente Prudente.

A prova do vestibular para todas as unidades da Unoeste será composta por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) e por uma redação, totalizando 100 pontos. As questões objetivas serão distribuídas da seguinte maneira:

11 questões de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira;

20 questões de Biologia;

08 questões de Química;

06 questões de Física;

06 questões de Matemática;

02 questões de História;

02 questões de Geografia;

02 questões de Filosofia/Sociologia;

03 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Vestibular de Medicina 2023/2 Unoeste: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a Unoeste irá oferecer múltiplas vagas para os cursos de graduação em Medicina oferecidos em suas diferentes unidades: Presidente Prudente, Jaú e Guarujá, no estado de São Paulo.

Veja o número de vagas por unidades a seguir:

Medicina em Presidente Prudente – SP: 105 vagas;

Medicina em Jaú – SP: 40 vagas;

Medicina em Guarujá- SP: 55 vagas.

Vestibular de Medicina 2023/2 Unoeste: resultados

Para o campus de Jaú e de Guarujá, a Unoeste irá divulgar os resultados do Vestibular de Medicina 2023/2 até o dia 20 de junho. Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula até o dia 23 do mesmo mês.