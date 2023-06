UPF aplica provas do Vestibular de Medicina neste sábado (24)

A UPF, Universidade de Passo Fundo, é uma instituição de ensino superior privada que foi fundada no ano 1968 e que tem sua sede na cidade de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da UPF é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todas as partes do Brasil.

As provas do Vestibular de Medicina 2023/2 da UPF serão aplicadas neste sábado, dia 24 de junho. Dessa maneira, é essencial que você saiba como o exame irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da UPF. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina 2023/2 UPF: provas serão aplicadas neste sábado (24)

O Vestibular de Medicina da UPF prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos que optaram pela modalidade “prova presencial”.

A prova será realizada neste sábado, dia 24 de junho, das 14h às 19h. O exame será formado por uma redação e por questões sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, História, Geografia, Matemática, Física, Biologia, Química.

As questões de Literatura Brasileira irão abordar os livros da lista de leituras obrigatórias do Vestibular de Medicina 2023/2 da UPF. Veja quais foram as obras escolhidas pelos organizadores:

Dom Casmurro – de Joaquim Maria Machado de Assis;

Vozes guardadas – de Elisa Lucinda;

Ponciá Vicêncio – de Conceição Evaristo;

Amor de Capitu – de Fernando Sabino;

Enquanto a noite não chega – de Josué Guimarães;

Daytripper – de Fábio Moon e Gabriel Bá;

O antigo futuro – de Luiz Ruffato.

Segundo o edital do vestibular da UPF, após a realização das provas os candidatos serão selecionados com base na ordem decrescente de classificação da média alcançada na prova até o preenchimento de todas as vagas oferecidas. Além disso, os participantes que obtiverem nota zero na prova de redação serão desclassificados do processo seletivo.



Você também pode gostar:

Para mais informações sobre as provas do vestibular, acesse o edital do processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2023/2 UPF: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a UPF irá disponibilizar 45 vagas para o curso de Medicina na unidade de Passo Fundo. As vagas serão destinadas para as duas modalidades de seleção do processo seletivo.

Do total de vagas, 25 foram destinadas para os candidatos que realizarão a prova presencial neste sábado.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Medicina 2023/2 UPF: resultados

Segundo as informações divulgadas pela instituição, os resultados do Vestibular de Medicina 2023/2 da UPF serão liberados na próxima semana, dia 26 de junho. Todos os participantes poderão acessar o resultado a partir das 11h no site oficial da UPF.

Os candidatos aprovados e convocados deverão realizar a matrícula na UPF ainda na mesma semana, entre os dias 26 e 27 de junho de 2023.

Vestibular de Medicina 2023/2 UPF: modalidades de seleção

Além da modalidade “prova presencial”, os candidatos puderam optar por participar do Vestibular de Medicina da UPF via uso da nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Foram aceitas as pontuações obtidas em uma das últimas duas edições do ENEM (2021 ou 2022). Além disso, o candidato precisava informar o próprio CPF para que a UPF pudesse validar a pontuação informada no site oficial do Inep.

Para a modalidade em questão foram destinadas 20 das 45 vagas totais do processo seletivo. Conforme o edital do vestibular, os candidatos foram selecionados por ordem decrescente de classificação da média aritmética obtida no ENEM até o preenchimento de todas as vagas oferecidas. Em caso de empate, a UPF considerou a nota mais alta na prova de redação do ENEM.