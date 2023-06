URCA divulga locais de prova do Vestibular 2023/2

A Universidade Regional do Cariri (URCA) já liberou os locais de prova referentes ao Vestibular 2023/2. Desse modo, os candidatos com inscrições homologadas já podem consultar onde realizarão o exame através da página do processo seletivo.

No cartão de identificação, além dos locais de prova, o candidato pode consultar outras informações referentes à aplicação, como o horário da prova, por exemplo. Para acessar o documento, é necessário fazer login no sistema da URCA com o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas acontecerá nos seguintes municípios: Barbalha, Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Mauriti e Missão Velha.

A apresentação do cartão de identificação não é obrigatória. No entanto, a URCA recomendam que os candidatos imprimam e levem o documento para identificar local e sala de prova.

Vestibular 2023/2: Provas

Conforme indicado no cronograma, esse processo seletivo contará com apenas uma fase, com a aplicação de provas em uma etapa, em dois dias. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para os dias 1º e 2 de julho de 2023.

Em cada um dos dias, a duração das provas será de, no máximo, quatro horas. Os candidatos deverão se apresentar aso locais de prova com antecedência, pois não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões de acesso aos locais de aplicação.

Segundo as orientações da URCA, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente:

Composição das provas

O Processo Seletivo Unificado 2023/2 compreenderá dois conjuntos de provas objetivas de múltipla escolha e uma prova de redação em Língua Portuguesa. Conforme o edital, a avaliação abarcara conteúdos dos componentes curriculares do Núcleo Comum Obrigatório do Ensino Médio, com a seguinte distribuição:



Você também pode gostar:

Prova Objetiva I : 60 (sessenta) questões objetivas de Física, Matemática, Química e Biologia;

: 60 (sessenta) questões objetivas de Física, Matemática, Química e Biologia; Prova Objetiva II: 60 (sessenta) questões objetivas de História, Geografia, Língua Portuguesa/ Literatura Lusófona, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Na prova de redação, a universidade espera que os candidatos demonstrem ter o domínio da norma padrão do português. O tema será sobre assunto da atualidade.

Oferta de vagas

A oferta total da URCA é de 1.295 (mil duzentas e noventa e cinco) vagas para diversos cursos de graduação presenciais. As vagas estão distribuídas entre as seguintes unidades da URCA: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Iguatu e Campos Sales.

O edital estabelece ainda que há vagas para cursos de diversas áreas. Entre os cursos com vagas disponíveis estão Direito, Pedagogia, Artes Visuais e Medicina, sendo 30 vagas para esse último curso. Os aprovados nessa edição do vestibular ingressarão nos respectivos cursos ainda no segundo semestre letivo de 2023.

Reserva de vagas

Conforme indicado no edital, parte das vagas ofertadas estão reservadas para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, de acordo com as políticas de ações afirmativas da instituição.

Na distribuição das vagas, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados devem conferir todos os critérios no edital, já que a comprovação é obrigatória em caso de aprovação.

Sobre a URCA

A URCA é uma das mais importantes instituições públicas de ensino superior no fortalecimento do desenvolvimento regional do Cariri. A universidade conta com a oferta de 32 cursos de graduação de diversas áreas e conta também com 16 especializações, 9 mestrados e 2 doutorados.

Para mais informações, acesse o site da URCA.

Leia também IFPR abre inscrições para o Processo Seletivo 2023/2, com a oferta de mais de 6 mil vagas; saiba mais.