US Open Golf Purse: Quanto ganha o vencedor do US Open?

Após a conclusão do Masters e do PGA Championship, agora é a vez do US Open. Em 2022, Matt Fitzpatrick emergiu como o vencedor no The Country Club em Brookline, Massachusetts. No entanto, o US Open deste ano está sendo realizado no lado oposto do país, no Los Angeles Country Club.

A importância deste torneio vai além do cobiçado US Open Trophy. O campo de 156 jogadores não só competirá pelo prestigioso título na Cidade dos Anjos, mas também por uma parte de uma premiação inédita.

Quanto ganha o vencedor do US Open?

O US Open de 2023 oferece uma bolsa recorde de US$ 20 milhões, superando o torneio do ano passado em impressionantes US$ 2,5 milhões. Este é o maior prêmio em dinheiro já concedido em um grande evento de golfe.

Para colocar isso em perspectiva, o Masters de 2023 distribuiu $ 18 milhões em ganhos, enquanto o PGA Championship teve uma bolsa de $ 17,5 milhões.

O jogador de golfe que liderar a tabela de classificação após 72 buracos será recompensado com um prêmio de primeiro lugar de US$ 3,6 milhões. Em comparação, Fitzpatrick ganhou $ 3,15 milhões por sua vitória no US Open do ano anterior.

Nos últimos grandes torneios, Brooks Koepka reivindicou $ 3,5 milhões por sua vitória no PGA Championship e Jon Rahm levou para casa $ 3,24 milhões e a prestigiosa jaqueta verde no Masters em abril.

O US Open Purse 2023 será dividido da seguinte forma: