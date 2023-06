US Open Golf Qualifying: Quem são os classificados e como eles se qualificam?

Tele US Open é conhecida por sua fase classificatória final única, e este ano não é exceção. Com recorde de inscritos, 878 jogadores disputam apenas 64 vagas no Clube de campo de Los Angeles. É uma eliminatória cansativa de um dia e 36 buracos que separa os melhores dos demais. Como diz o Golf Channel, prepare-se para o dia mais longo do golfe.

O USGA está hospedando 10 das 13 eliminatórias finais em diferentes cursos em todo o país, com Ohio sendo o centro das atenções. Muitos profissionais notáveis, incluindo David Lipskyque impressionou no Torneio Memorial, lutará pela chance de jogar no Aberto dos Estados Unidos.

Mas não são apenas os profissionais na mistura. Herói de culto do campeonato da PGA Michael Block e seu filho Dylan também pretendem garantir suas vagas. E acredite ou não, um aluno do ensino médio de 13 anos chamado Jaden Soong está dando uma guinada no campeonato nacional.

As eliminatórias de hoje se juntarão às três anteriores realizadas no Japão, Inglaterra e Texas para completar o field para o 123º US Open. E à medida que a ação se desenrola, você pode acompanhar os resultados e atualizações ao vivo de todas as eliminatórias que acontecem em todo o país.

Estes são os jogadores com vaga no US Open

Aqui está um vislumbre de algumas das eliminatórias e dos jogadores que garantiram suas vagas:

Tacoma Country & Golf Club, Lake Wood, Wash.:

* Jesse Schutte (-3)

* Alexandre Yang (a)

Lambton Golf & Country Club, Toronto, Ontário:

* Ryan Gerard (-11)

* Vincent Norrman (-8)

* Ryan Armadura (-7)

Hillcrest Country Club, Los Angeles, Califórnia

*Omar Morales (-12)

*Barclay Brown (-10)

*David Puig

* Playoff na manhã de terça-feira entre Charley Hoffman, o amador Preston Summerhays e Josh Anderson.

Clube de Golfe Pine Tree, Boynton Beach, Flórida.

* Austen Truslow (-5)

* Brendan Valdés (a) (-3)

* Carlos Ortiz (-2) (Playoff)

Hawks Ridge Golf Club, Ball Ground, Ga.

* Gordon Sargent (a) (-13)

* Kyle Muller (-11)

*JJ Gray

Woodmont Country Club (Norte), Rockville, Md.

* Karl Vilips (a) (-4)

*Isaac Simmons (a)

* Sebastian Munoz (-3) (Playoff)

* Michael Brennan (a) (-3) (Playoff)

Canoe Brook Country Club, Summit, NJ

* Michael Thorbjornsen (a) (-8)

* Berry Henson (-7)

* Cavaleiro Cristão (a) (-6)

* Andrew Svoboda (-5) (Playoff)

Lakes Golf & Country Club/Brookside Golf & CC, Columbus, Ohio

*Olin Brown Jr. (-11)

*Davis Thompson (-10)

* Eric Cole (-9)

*Nicolas Echavarría

* Corey Pereira

* Lucas Lista

*Stewart Zink

* Patrick Rodgers

* Kevin Streelman (-8) (Playoff)

* Nick Dunlap (a) (Playoff)

* David Nyfjall (a) (Playoff)

Springfield Country Club, Springfield, Ohio

*Sam Stevens (-13)

*Taylor Pend