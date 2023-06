US9514961195221 USPS Rastreamento Fraude de mensagem de texto e como evitá-lo

USPS é uma empresa de courier nos Estados Unidos da América. Como resultado, se você estiver prestes a receber algo especificamente do USPS, receberá uma mensagem de texto como Out for Delivery ou algo parecido. No entanto, se você receber algo como ID de rastreamento US9514961195221 e Entrega em espera juntos, você precisa ter cuidado.

Como resultado, muitas pessoas estão perguntando e também preocupadas com o que perderam no pacote. No entanto, lembre-se de que se você está preocupado com o seu pacote, não há pacote se você não o espera. Com isso dito, aqui está o nosso guia sobre tudo o que você precisa saber sobre o golpe de mensagem de texto US9514961195221 USPS.

O que é a mensagem de texto US9514961195221 USPS?

No momento, um golpe popular está acontecendo e muitas pessoas foram vítimas dele. Isso é cortesia de um usuário do Reddit que compartilha sua experiência conosco. Ele diz que uma mensagem aparece e, em seguida, chega uma ligação. O cara do outro lado da linha dá um endereço do PayPal para pagar e depois sai para receber o pacote.

Quando o cara perguntou o que havia dentro do pacote, o cara que dizia ser do USPS disse que “é contra a política da empresa revelar o que está dentro”. Isso parecia suspeito e, como resultado, ele postou no Reddit para que todos soubessem.

Agora, você deve saber que se alguém afirma ser do USPS e você recebe um número de rastreamento como tal, mas não consegue se lembrar se algo está chegando, provavelmente é um novo método de golpe.

Como funciona o golpe USPS US9514961195221?

Se você está pensando em como eles são capazes de fazer esse tipo de golpe, você está no lugar certo. Os golpistas seguem uma abordagem interessante. Curiosamente, os golpistas começam informando que seu pacote atrasou ou foi devolvido devido a um endereço incorreto.

Como resultado, eles fazem parecer que veio do USPS (também conhecido como Post Office, US Mail ou Postal Service) para induzi-lo a pensar que veio deles e é oficial.

Além disso, eles atualizam seu número de rastreamento para algo completamente aleatório, como US9514961195221, e o enviam a um site para alterar seu endereço no link fornecido.

O site parece e funciona exatamente como o site real do USPS, então os usuários são levados a pensar que é o negócio real. O logotipo e o layout do texto também são muito semelhantes, aumentando a impressão geral de autenticidade.

Às vezes, eles também podem enviar um link temporário ou um e-mail do PayPal e solicitar que você envie uma certa quantia em dinheiro para que eles possam trazer sua encomenda e entregá-la a você.

No entanto, sempre que você pedir que eles se apresentem ou pelo menos mostrem o rosto ou o objeto, eles dirão que isso é contra a política da empresa. Portanto, isso torna essa prática ultra obscura o golpe mais bem-sucedido de todos os tempos.

Como é o site do USPS Scam?

O site do falso site de fraude do USPS parece quase e em todos os possíveis o mesmo que o site real do USPS. No entanto, a única diferença é que, ao seguir o seguimento da sua encomenda, ser-lhe-á pedido que introduza os dados do seu cartão de crédito para confirmar a sua identidade. E isso é uma bandeira vermelha.

Por outro lado, o site lido do USPS não pergunta nada como tal. Você só precisa inserir o ID de rastreamento e verá exatamente onde está seu pacote.

Como evitar ser enganado?

Se você recebeu uma mensagem de texto US9514961195221 USPS informando que seu pacote está em espera, acesse rapidamente o site oficial do USPS e rastreie usando o ID de rastreamento aleatório enviado a você.

Se for real, você verá onde está o pacote e, se houver algum problema, poderá resolvê-lo ligando para o atendimento ao cliente. No entanto, se isso for completamente uma farsa, o site do USPS dirá claramente que não existe um ID de rastreamento como US9514961195221 e verifique novamente.

Depois de saber disso, exclua a mensagem que você recebeu rapidamente. Isso porque, agora, essa pessoa vai te ligar e começar a te atrapalhar para fazer um pagamento e pegar aquele pacote que na verdade não existe, e vai começar o golpe.

Você também pode bloquear esse número para que ele não possa enganá-lo novamente. Outra maneira é relatar esse número de telefone nos sites da autoridade local e alertar outros usuários também. Quanto mais você for cuidadoso, mais suas técnicas se tornam inúteis.

Mais informações sobre US9514961195221 Mensagem de texto USPS

Hoje em dia, os golpes são bastante comuns. Todos os dias, esses vigaristas procuram novas técnicas para enganar as pessoas. Recentemente vimos o [email protected] e também o golpe do código de área 844.

Além disso, o vigarista pode enviar a você um site ou um endereço do PayPal. Às vezes, esses golpistas são tão brilhantes que até imitam o número do SMS, que é o número oficial do USPS. Portanto, ao lidar com um falso SMS de rastreamento US9514961195221 USPS, você precisa ser extremamente cauteloso.

A partir de agora, vimos vários tipos de mensagens de texto fraudulentas que vão desde a entrega em espera até a impossibilidade de entrega. Às vezes, você também pode receber que sua porta foi fechada ou o número da casa está incorreto.

Com tantos tipos de texto fraudulentos, pode ser intimidante lidar com esses golpistas. No entanto, como já dissemos, é melhor prevenir do que remediar. Portanto, sempre que você receber esse texto, em vez de ligar por engano para o golpista, confirme o ID de rastreamento no site do USPS.

Sobre o golpe de mensagem de texto do USPS

Os golpistas empregam fraude de mensagem de texto, também conhecida como esmagador. Às vezes, também é referido como texto mensagem de phishing. Os golpistas enviam mensagens inesperadas se passando por SMS oficial do USPS, pedindo aos destinatários que cliquem em um link que os leva a um site.

Quando um usuário clica no link, ele é levado a um site falso projetado para roubar suas informações pessoais, fazendo parecer que veio de uma fonte confiável. As informações do usuário, como nome, endereço, data de nascimento, senhas e números de cartão de crédito, podem ser recuperadas. Os golpistas usam esse conhecimento para roubar centenas de dólares de vítimas inocentes.

Como rastrear o correio oficial do USPS?

Se você recebeu a mensagem de texto US9514961195221 USPS e deseja verificar, acesse o site oficial do correio USPS e rastreie-o. Se você não sabe como fazer, aqui estão os passos:

Acesse o site oficial do USPS clicando neste link. leve o mouse Ferramentas rápidas e clique em Rastrear um pacote. Insira o ID de rastreamento US9514961195221 e clique em Acompanhar.

Caso o pacote seja genuíno, você obterá o status com sucesso. Caso o pacote seja genuíno e você não o tenha recebido, entre em contato com o atendimento ao cliente para perguntar sobre isso. Porém, se o pacote for uma fraude e o ID de rastreamento não existir, basta bloquear e numerar, e se ele enviar um link, não clique nele.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode ficar atento e se proteger US9514961195221 USPS golpe de mensagem de texto. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

