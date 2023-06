Usaflex ABRE VAGAS em duas regiões do país

A Usaflex, empresa que é reconhecida como uma das marcas mais sólidas na busca do bem-estar e qualidade em seus produtos, está contratando novos colaboradores no mercado de trabalho. Quer dizer, se você está atrás de uma recolocação profissionais, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista Digital – Foco em CRM – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Comunicação Institucional – Igrejinha – RS – Efetivo;

Auxiliar de Marketing – Processo Administrativo – Igrejinha – RS – Efetivo;

Auxiliar de Suporte TI – Service Desk – Igrejinha – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – Estágio – Igrejinha – RS – Banco de talentos;

Conferente de Almoxarifado I (Matriz) – Igrejinha – RS – Efetivo;

Revisor (a) de Qualidade (Montagem – Matriz) – Igrejinha – RS – Efetivo.

Mais sobre a Usaflex

Dando mais detalhes sobre a Usaflex, é necessário ressaltar que a companhia é líder no segmento. A Usaflex mantém 4 unidades produtivas, nas cidades de Igrejinha, Campo Bom, Dois Irmãos, Parobé, todas situadas no Vale dos Sinos e Paranhana, no estado do Rio Grande do Sul. A indústria gera cerca de 3,2 mil empregos diretos, que respondem por uma produção de 25 mil pares/dia.

Diante da preocupação de atender a demanda de todas as regiões do país e do exterior, a empresa conta com a atuação de 40 escritórios de representação no mercado interno e 3 representantes no mercado externo. Com uma plataforma multicanal, preparada para atender os clientes mais exigentes, a marca tem investido fortemente no canal de franquias e na digitalização da marca.

Por fim, com menos de 5 anos de atuação no mercado, o canal de Franquias Usaflex se consolidou como a primeira rede de calçados de conforto e moda do país. O sucesso do projeto se deve a realização de diversos esforços previstos no plano estratégico de negócio proposto pela marca, que completa 25 anos de atuação no segmento. Atualmente o canal conta com mais de 270 lojas.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Usaflex já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

