Usando Dual SIM com um eSIM

O conceito de eSIM foi visto pela primeira vez no iPhone SE2, lançado em 2020. Avançando 3 anos, agora temos o iPhone 14 que também suporta eSIM. No entanto, nem todo mundo sabe como usar e ativar um eSIM em seu iPhone. Além disso, o conceito de usar o eSIM como dual SIM também é algo estranho para muitos usuários. Aqui está o nosso guia para ajudar os usuários a ativar o eSIM no iPhone 14 e também ajudá-los a usar a funcionalidade dual SIM junto com um eSIM.

O que é um eSIM?

eSIM significa SIM eletrônico. Além disso, o eSIM é completamente diferente de um cartão SIM físico tradicional. Enquanto um cartão SIM armazena os dados de identificação exclusivos de um telefone para que ele possa ingressar em sua rede doméstica ou se identificar durante o roaming, um eSIM armazena tudo em um servidor.

Um cartão SIM permite que uma operadora vincule um dispositivo móvel específico a um conjunto de detalhes financeiros e de contato. Embora um eSIM seja programável, ele difere de um cartão SIM tradicional por estar permanentemente instalado em um dispositivo móvel.

As informações necessárias para se comunicar com uma rede celular podem ser carregadas nela tão facilmente quanto em um cartão removível com uma identidade codificada. Mesmo que um eSIM execute a mesma função que um cartão SIM físico – ativação e integração de faturamento – as operadoras devem atualizar suas redes para suportá-los.

Como ativar o eSIM no iPhone 14?

Se você já possui seu número eSIM, pode ativá-lo facilmente no seu iPhone 14. No entanto, se você ainda não o possui, mas possui o cartão SIM físico, entre em contato com o suporte ao cliente e informe-os.

Depois de notificar o suporte ao cliente sobre a emissão de um eSIM, eles enviarão um e-mail informando sobre o mesmo e também solicitarão que você aguarde 24 horas ou mais, dependendo da operadora para operadora. Agora, quando o tempo passar, você receberá um código QR.

Esse código QR contém todas as informações de que seu iPhone precisa para configurar o cartão SIM. Siga estas etapas para adicionar o eSIM usando o QR Code:

No seu iPhone, abra Configurações. Vá para Celular. Toque em Adicionar plano de celular e escaneie o Código QR. (Europa) Em outros telefones, abra Configurações. Vá para Móvel Dados. Clique em Adicionar eSIM. Escaneie o QR código.

Assim que a digitalização for concluída, você verá algumas informações, clique em Salvar. Quando terminar, você receberá um SMS de sua operadora informando que seu eSIM está ativado.

Se você não receber essa mensagem, terá um número de telefone para o qual poderá ligar para verificar seus dados e, em seguida, o executivo de atendimento ao cliente ativará seu eSIM.

Você pode converter SIM físico para eSIM?

Embora muitas operadoras ofereçam suporte à conversão doméstica de cartões SIM físicos para eSIM apenas fazendo login em seu site e cumprindo algumas formalidades rápidas, muitos provedores não oferecem suporte a isso. Para esses provedores, talvez seja necessário visitar a loja deles e fazer isso.

Além disso, algumas operadoras até enviam um executivo doméstico que fará todo o procedimento sentado na sua frente. Mas isso difere de país para país e de operadora para operadora.

eSIM Vs. SIM físico

A conveniência de não ter que lidar com SIMs é importante. Primeiro, ativar um eSIM para serviços mensais ou planos pré-pagos em seu telefone normalmente não requer nenhuma interação com um representante de atendimento ao cliente e quase nunca requer uma visita a uma loja física de celular.

A segunda vantagem é que você não terá que esperar para colocar as mãos em um cartão SIM. Em terceiro lugar, você não precisa mais lidar com o incômodo de abrir o slot SIM, usando a ferramenta de remoção de SIM da Apple que você certamente nunca encontrará quando precisar e recorrer a um clipe de papel.

Embora você possa facilmente perder um nano-SIM físico se o mantiver à mão, isso não é possível com um eSIM. No entanto, a única conveniência é que, se você mudar de um iPhone para outro smartphone, não poderá retirar o eSIM e inseri-lo instantaneamente. Em vez disso, você terá que ir à loja oficial e criar um SIM físico com ele.

No entanto, com a probabilidade de você usar um iPhone, há muito menos chance de você mudar de um iPhone e mudar para outro telefone comum ou Android. Às vezes, depois de mudar de operadora para outra, pode ser necessário atualizar as torres de celular.

Quais iPhones suportam eSIM?

O conceito de eSIM foi introduzido em 2020, quando a Apple lançou o iPhone SE. Depois disso, com o lançamento do iPhone XS, XS Max e XR, a Apple passou a oferecer suporte a eSIMs além do cartão SIM tradicional.

Infelizmente, apenas os modelos do iPhone 14 vendidos nos Estados Unidos perdem a capacidade de usar um cartão SIM físico e um eSIM. No entanto, com um dispositivo da série iPhone 13, você pode usar dois eSIMs ou um SIM físico e um eSIM.

Curiosamente, no futuro, alguns provedores de serviços podem ativar um eSIM como seu serviço principal. Isso deixa um slot eSIM disponível para viagens internacionais em qualquer cenário.

A série iPhone 14 supostamente suporta até oito eSIMs que podem ser armazenados, embora apenas dois possam estar ativos ao mesmo tempo. A Apple tem sido silenciosa sobre o assunto, então não se sabe se as versões internacionais do iPhone 14 contarão com armazenamento eSIM offline ao lado de suas contrapartes nos EUA.

A capacidade de manter vários eSIMs à mão é uma grande conveniência para viajantes internacionais frequentes. Aqueles de nós que não viajam com frequência ou para longe provavelmente ativarão um eSIM apenas durante a viagem, com o serviço expirando após um período de tempo predeterminado.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode ativar o eSIM no iPhone 14. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

