USCS aplica provas neste domingo (18)

A USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, é uma instituição de ensino superior pública fundada no ano de 1968. A universidade possui sede na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo.

Um dos grandes destaques da USCS é o curso de Medicina, disputado por centenas de candidatos nos dois semestres letivos por meio do processo seletivo da instituição.

As provas do Vestibular de Medicina 2023/2 serão aplicadas neste domingo, dia 18 de junho. Assim, é essencial que você saiba como o exame irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da USCS. Confira!

Vestibular Medicina USCS 2023/2: provas acontecem neste domingo (18)

O vestibular para ingresso no curso de Medicina em 2023 da USCS será composto por três provas diferentes, aplicadas em uma única fase. Nesta edição, a prova será aplicada no dia 18 de junho de 2023, das 14h às 19h.

Os portões dos locais de aplicação das provas serão fechados às 14h e o ingresso de qualquer candidato será proibido depois desse horário. As provas serão aplicadas somente nas cidades de São Caetano do Sul e Itapetininga e os candidatos já podem consultar o próprio local de prova no site da Fundação Vunesp. Para isso, basta clicar em “locais de prova” e entrar no site com o próprio CPF ou email.

As três provas irão abordar conteúdos estudados ao longo do ensino médio. A divisão funcionará da seguinte forma:

Prova I : questões dissertativas sobre Química e Biologia;

Prova II: 40 questões de múltipla escolha sobre assuntos de Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, Inglês, Física e História;

Prova III : redação em Língua Portuguesa.

Como você deve ter percebido, duas provas serão formadas por questões de múltipla escolha e dissertativas sobre conteúdos do ensino médio, enquanto a outra irá conter um tema para composição de uma redação.



Vestibular Medicina USCS 2023/2: o que levar no dia da prova prova?

Segundo o edital do vestibular, os candidatos deverão comparecer ao local da prova munidos de documento oficial de identificação com foto atualizada e caneta transparente de cor preta.

O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 3 horas a partir do início da prova. Os 3 últimos candidatos deverão sair juntos da sala. Além disso, os participantes não poderão se ausentar das salas de prova com os cadernos de questões, as folhas de respostas e a prova de redação.

Vestibular Medicina USCS 2023/2: próximos passos

Os resultados do processo seletivo serão divulgados no dia 13 de julho, a partir das 16h, no site da Fundação Vunesp. Os candidatos aprovados deverão fazer a matrícula para ingressar ainda no segundo semestre de 2023.

Os candidatos convocados que quiserem realizar a matrícula deverão apresentar os documentos requisitados para o registro acadêmico dentro do prazo estabelecido pela USCS. Consulte todas as informações no edital do vestibular.

Vestibular Medicina USCS 2023/2: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a USCS irá oferecer 180 vagas para os candidatos interessados no curso de Medicina. Do total de vagas disponíveis, 60 serão disponibilizadas para o campus da cidade de São Caetano, 60 para a de Bela Vista e 60 vagas também para Itapetininga.

Os estudantes puderam, segundo o edital do processo seletivo, disputar uma vaga nas três sedes da universidade.

Vestibular Medicina USCS 2023/2: organização do vestibular

O vestibular para o curso de Medicina da USCS é organizado pela Fundação Vunesp, a mesma organização responsável pelo vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista. A Vunesp é uma instituição que tem como objetivo a realização de concursos públicos e processos seletivos para instituições de ensino superior, além de desenvolver projetos de pesquisa e extensão.