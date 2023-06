USMNT acaba com Diego Cocca: técnico demitido após ser humilhado na Liga das Nações

Diego Cocca deixou o cargo de técnico da Seleção Mexicana depois de terminar em terceiro lugar na Liga das Nações, atrás dos Estados Unidos e do Canadá.

A seleção do México sofreu uma dolorosa derrota para os Estados Unidos por 3 a 0, jogo que doeu muito e mesmo tendo conquistado o terceiro lugar contra o Panamá, o novo diretor da Federação Mexicana de Futebol, JJuan Carlos Rodrigues decidiu que o técnico argentino não continuaria como técnico do Tricolor.

Já havia um aviso de que o Diego Cocca A era seria analisada após a Liga das Nações e a Copa Ouro 2023, que começam neste fim de semana, mas não deu tempo para mais e a decisão foi tomada pelo novo presidente da FMF, Juan Carlos Rodrguez. E com a Cocca também vai Ares de Parga.

A decisão foi anunciada nas redes sociais poucos dias antes do início da Copa Ouro.

Comunicado de imprensa

Juan Carlos Rodrguez anunciou aos torcedores que as mudanças fazem parte da reestruturação; Jaime Lozano assumirá o comando técnico interino do SNM para a próxima Copa Ouro.

19/06/2023

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) anunciou hoje, por meio de seu comissário, Juan Carlos Rodrguez, que o mandato do Rodrigo Ares de Parga como chefe das Seleções do México, e de Diego Martín Cocca e sua equipe técnica como chefe da Seleção Nacional masculina sênior do México foram demitidos.

A FMF agradece Rodrigo e Diego pelo trabalho e dedicação durante este período e deseja a eles muito sucesso em seus projetos futuros.

Jaime Lozanoque estava no comando do processo olímpico de Tóquio 2021, foi anunciado como técnico interino da próxima Copa Ouro.

Jaime Lozano, para o resgate de El Tricolor

Assim, com a saída de Cocca e a menos de uma semana do início da Copa Ouro, decidiu-se trazer Jaime Lozano como técnico do El Tri para o torneio, que treinou a seleção que conquistou a medalha de bronze no TJogos Olímpicos de Okyo 2020.