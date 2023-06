USMNT derrota o México em semifinal mal-humorada da Liga das Nações da CONCACAF

Christian Pulisic marcou no final do primeiro tempo e no início do segundo, Ricardo Pepi acrescentou um gol no final e o Estados Unidos bater México 3 a 0 na noite de quinta-feira para chegar ao Liga das Nações da CONCACAF final contra Canadá.

pulísico fez sua primeira partida pelo clube ou seleção desde 15 de abril, colocou o NÓS à frente aos 37 minutos e dobrou a vantagem aos 46. Ele tem 25 gols em 59 internacionalizações, incluindo quatro gols contra México. Bebê marcou aos 79, cinco minutos depois de entrar.

Os Estados Unidos e o México terminaram cada um com nove jogadores após Weston McKennie, Sérgio Dest, César Montes e gerardo arteaga recebeu cartões vermelhos em um segundo tempo complicado que incluiu o jogo sendo interrompido aos 90 minutos pelo árbitro salvadorenho Ivn Barton por causa de cânticos homofóbicos. Depois que os cânticos recomeçaram, Barton encerrou a partida aos oito minutos dos 12 minutos programados para os acréscimos.

McKennie e destino estão suspensos para a final de domingo.

Vitória histórica sobre o El Tri

Com sua primeira vitória de três gols sobre México em 23 anos, o NÓS estendeu sua invencibilidade contra Os três a seis (três vitórias, três empates), igualando o mais longo dos americanos, de 2011-15.

BJ Callaghan treinou sua primeira partida como segundo técnico interino dos Estados Unidos, depois Anthony Hudson desistiu para ingressar em um clube do Catar.

Folarin Balogun estreou como atacante depois que o jovem de 21 anos decidiu jogar pelos Estados Unidos Inglaterra e Nigéria.

Os EUA avançaram quando gio reyna cutucou a bola montes e então, enquanto estava deitado, cutucou-o para frente Jorge Sanchez. pulísico estourou atrás dos zagueiros, deu um par de toques e, da entrada da área de 6 jardas, passou a bola pelo goleiro Guillermo Ochoa.

Weston McKennie iniciou a jogada em direção ao segundo gol com um passe longo pelo flanco para Tim Weah, que cruzou. Um Pulisic correndo ficou para trás israel reis e Snchez, acertando a bola com o pé esquerdo de 6 jardas.

Um desfile de cartões vermelhos

montes recebeu um cartão vermelho direto no 69º por chutar balogun enquanto os dois eram desafiadores. McKennie recebeu um cartão vermelho dois minutos depois por colocar uma mão em Snchezpescoço de durante as discussões e empurrões que se seguiram. McKennie está suspenso para a final.

Pepi marcou seu sétimo gol pela seleção, após passe de destinodando um toque e arredondando Ochoa. Dest e arteaga foram expulsos no 86º por se empurrarem.

Reynade cabelo tingido de loiro, estreou como titular pelo clube ou pela seleção desde 27 de março, também a última vez que Dest e o goleiro Matt Turner tinha aparecido em qualquer jogo.

Canadá bater Panamá 2 a 0 na estreia com gols de jonathan david nos dias 25 e Afonso Davies no 69º. México e Panamá se enfrentam na disputa do terceiro lugar.