USMNT passa pelo Canadá e conquista a segunda Liga das Nações da CONCACAF consecutiva

Folarin Balogun e Chris Richards marcaram seus primeiros gols pela seleção, ambos com assistências de gio reynae a Estados Unidos bater Canadá 2 a 0 na noite de domingo pela segunda vitória consecutiva dos americanos Liga das Nações da CONCACAF título.

Richardsmarcou aos 12 minutos de cobrança de escanteio e balogunque estreou na vitória por 3 a 0 na quinta-feira sobre México depois de escolher jogar o NÓS sobre Inglaterradobrou a vantagem aos 34.

Os americanos voltaram a ser comandados pelo técnico interino BJ Callaghanque assumiu no dia 30 de maio e também vai comandar a equipe no Copa Ouro CONCACAF começando no próximo final de semana. Gregg Berhaltertrazido de volta ao cargo de técnico na sexta-feira, 5 meses e meio após o término de seu contrato, não ficará de fora até as exibições de setembro.

O gênio Gio inspira a vitória

Enquanto o NÓS ampliou sua invencibilidade em casa contra Canadá a 22 jogos desde 1957, o Canadá permaneceu sem título desde 2000 Copa Ouro.

Reyna provocou os dois gols, depois saiu no intervalo com uma lesão na panturrilha e foi substituído por Lucas de la Torre. Reynaa falta de agitação nos treinos no Copa do Mundo e a resposta raivosa de sua família criou a controvérsia que deixou Berhalterpartida de janeiro.

Reynao escanteio de ‘s encontrou um desmarcado Richardsque cabeceou de 7 jardas à esquerda do goleiro Milão Borjan por seu primeiro gol em 10 partidas internacionais.

Os americanos não marcavam de escanteio desde Jordan Morris‘ gol em O salvador em 14 de junho do ano passado, após Weston McKennieo esforço inicial de foi salvo e da Torre cruzou para Morris.

Reyna alimentou balogun para o segundo gol. O atacante segurou Scott Kennedy com o braço direito para passar borjan.

Callaghan fez três mudanças desde quinta-feira, inserindo o zagueiro Walker Zimmerman para Miles Robinson e meio-campista Brendon Aaronson e de volta Joe Scally para Weston McKennie e Sérgio Destambos suspensos após receberem cartões vermelhos contra Os três.

Notas

O jogo foi transmitido em Paramount+ enquanto o CBS Sports Network transmitir o Liga Canadense de Futebol e carros de corrida. … México bater Panamá 1 a 0 na decisão do terceiro lugar Jess Gallardogolo do jogador aos quatro minutos. Anbal GodoyO aparente empate de ‘s em um chute de bicicleta aos 55 minutos foi anulado em uma análise de vídeo por impedimento, e o pênalti aos 76 minutos foi concedido ao México pelo árbitro jamaicano Daneon Pergaminho também foi revertido em uma revisão de vídeo.