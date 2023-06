USMNT se torna claramente o principal cão da rivalidade com o México: chaves por trás da vitória da CONCACAF

EUum confronto altamente esperado no maior palco do futebol norte-americano, o Liga das Nações da CONCACAF Nas semifinais, a Seleção Masculina dos Estados Unidos teve um desempenho retumbante contra seu rival, o México. Este emocionante encontro mostrou o talento excepcional do USMNT e destacou a crescente diferença entre as duas equipes. Em meio à controvérsia e ao caos que se seguiu, o USMNT saiu vitorioso com uma vitória por 3 a 0, solidificando seu status de força dominante da região.

Uma declaração de superioridade

A preparação para a partida foi prejudicada por rumores de treinadores e divisão de torcedores, pois foi anunciado pouco antes do início do jogo que Gregg Berhalter estaria retornando como gerente do USMNT. Mas o USMNT lembrou a todos por que seu desempenho em campo deve ser o centro das atenções. Com um elenco jovem e exuberante, o time demonstrou sua qualidade superior, superando o talento do México ao longo do jogo. Essa vitória marcou o triunfo mais unilateral dos Estados Unidos sobre o México na história, com Christian Pulisic marcando os dois primeiros gols. Adicionalmente, Ricardo Pepique já havia escolhido representar os Estados Unidos em vez de Méxicoacrescentou um terceiro gol, enfatizando ainda mais o domínio do USMNT.

Polêmicas e confrontos

A partida gerou polêmica e discussões acaloradas. Uma enxurrada de cartões vermelhos interrompeu o fluxo do jogo, reduzindo os dois times a dez jogadores. César Montes do México foi expulso por uma entrada perigosa em Folarin Balogun, resultando em uma briga e tensões cada vez maiores. Weston McKennie’Sua camisa, quase rasgada na comoção, exibia o brasão dos Estados Unidos desafiadoramente enquanto enfrentava uma enxurrada de projéteis de torcedores pró-México. No entanto, McKennie também recebeu um cartão vermelho em circunstâncias pouco claras, potencialmente descartando-o para a próxima final contra Canadá.

O caos e suas consequências

Com os ânimos exaltados, a partida caiu no caos, culminando em uma disputa de 9 contra 9. Sérgio Dest e gerardo arteaga ambos foram advertidos por conduta violenta, ilustrando ainda mais a intensidade do encontro. A situação se deteriorou quando torcedores mexicanos repetidamente lançaram xingamentos homofóbicos contra o goleiro americano Matt Turner durante seus chutes a gol, levando à interrupção prematura do jogo. Apesar desses incidentes desagradáveis, o USMNT manteve a compostura, imperturbável pela atmosfera hostil.

olhando para frente

O desempenho de comando do USMNT contra o México estende sua invencibilidade contra seus arquirrivais desde 2019, sinalizando uma mudança na dinâmica de poder regional. Com os olhos postos no Final da Liga das Nações, o USMNT enfrentará agora o Canadá, time em ascensão na região. Enquanto se preparam para esta partida crucial, a resiliência, habilidade e união da equipe serão vitais em sua busca pela repetição da glória da CONCACAF.