Usos do bicarbonato de sódio na higienização da casa

Toda casa deve ter um pouco de bicarbonato de sódio sempre à mão. É barato, multiúso e fácil de encontrar. Muitas as pessoas compram este artigo natural para usar na cozinha, mas você sabia que usar bicarbonato de sódio na higienização pode transformá-lo em um poderoso aliado para toda a casa? Por isso que hoje, indicaremos os usos do bicarbonato de sódio na higienização.

Devido à sua natureza alcalina, o bicarbonato tem um pH alto, o que ajuda a neutralizar odores, gorduras e manchas difíceis. O sabão em pó ou detergente, por exemplo, pode ter um impacto ainda maior quando combinado com bicarbonato de sódio.

Descubra neste artigo as várias utilidades do bicarbonato de sódio e as várias formas de aplicá-lo para facilitar um pouco o trabalho doméstico diário.

Usos do bicarbonato de sódio na higienização

Para facilitar a sua vida, compilamos algumas das melhores dicas para usar o bicarbonato de sódio na higienização dos diversos cômodos da sua casa. Confira:

Na higienização do fogão

Na agitação da vida diária, pode ser difícil agendar um horário para limpar este eletrodoméstico. Mas, ninguém merece ficar em casa com um fogão sujo por dias a fio.

Para isso, misture o ingrediente com 500 ml de água quente e espalhe na superfície do aparelho com uma esponja macia antes de enxugar. Em seguida, retire toda a combinação com um pano úmido, e seque com um pano limpo e seco.

Na higienização de gordura impregnada



Sabe quando as pessoas fazem aquele macarrão com molho e ficam com medo de limpar o fogão e as paredes devido a quanta gordura que ficou impregnada?

Você pode acelerar o processo e eliminar toda a gordura enchendo os utensílios de cozinha com água quente e bicarbonato antes de lavá-los. Lave como de costume com detergente líquido e após esperar alguns minutos, a louça e a cozinha ficará brilhando e sem gordura.

Na higienização de panelas

Usando um pouco de bicarbonato de sódio e detergente, você pode dar às suas panelas, um novo visual e acabar com as manchas.

O que você tem a fazer é combinar os dois artigos e colocar a combinação para trabalhar por cerca de dez minutos. Posteriormente, esfregue com uma escova de dentes velha se a mancha persistir. Depois disso, lave as panelas como você normalmente faria.

Para desentupir a pia da cozinha

Você provavelmente já sabe que o bicarbonato de sódio é altamente desengordurante. E isso é perfeito para desentupir uma pia que se tornou lenta devido à abundância de gordura dos alimentos.

Para livrar-se da pia entupida, basta despejar uma xícara de chá de bicarbonato e uma xícara de sal direto no ralo. Em seguida, jogue um pouco de água fervente e deixe agir. Se for necessário, pode repetir o procedimento.

Na higienização de roupas brancas

Suas as roupas ficarão novinhas após seguir este conselho. Você sabe aqueles tecidos brancos que ficaram amarelos com o tempo?

A solução é combinar bicarbonato de sódio e detergente e coloque a combinação na gaveta de detergente da máquina de lavar. Você também pode usar essa combinação novamente antes de lavar as roupas, deixando de molho. Assim, elas ficarão ainda mais brancas.

Se você precisar tirar uma mancha específica de uma camisa branca, aplique a combinação de sabão em pó e bicarbonato de sódio, diretamente na área manchada. Deixe a combinação agir por uns instantes, e em seguida, esfregue com uma escova.

Na sequência, lave como de costume.

Na higienização de rejuntes de porcelanato

Tenho certeza de que você já conhece as inúmeras aplicações de higienização do bicarbonato de sódio além da cozinha. O bicarbonato é uma dádiva de Deus para quem precisa fazer uma higienização rápida, mas completa, em sua casa.

Se uma criança desenhou em um lugar onde não era permitido com lápis de cor, pegue uma esponja úmida, adicione uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio e esfregue cuidadosamente a parede.

Mas, se a sua intenção é limpar os rejuntes dos azulejos e porcelanatos, pegue uma escova de dentes usada e coloque bicarbonato em cima, passando em todo o rejunte. Aguarde por uns 30 minutos, e em seguida, esfregue com uma esponja molhada.

Em seguida, retire o bicarbonato com água corrente, e seu rejunte estará limpinho e com cheiro de higienização.

Na higienização de torneiras e peças de inox

As várias aplicações deste artigo, incluem a higienização com bicarbonato de sódio e o aumento do brilho de várias superfícies. Para limpar superfícies de inox, faça uma combinação de bicarbonato de sódio com água e passe com um pano umedecido nesta combinação em toda a peça. Em seguida, seque a peça com um pano seco.