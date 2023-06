Utah Jazz quer modelar a reconstrução do Boston Celtics com a troca de John Collins

Danny Ainge está embarcando em uma nova aventura com o Utah Jazz na esperança de transformar o time em um candidato ao campeonato, e ele está usando seu tempo na celtas de Boston para ajudar a alcançar seus objetivos.

Ainge foi fundamental para concluir uma troca de John Collins de Atlanta Hawks na segunda-feira, o que adiciona uma peça potencialmente chave à lista do Jazz.

Rudy Gay foi na direção oposta junto com uma futura escolha do segundo turno, e Ainge já havia tentado mudar para Collins quando ele era presidente de operações de basquete com o celtas.

Ainge está fazendo uso do espaço do cap

O que está claro sobre as jogadas do Jazz neste período de entressafra é que eles têm muito espaço para utilizar, começando com collins.

gayO salário de 6,8 milhões de dólares de Collins foi eliminado, embora eles estejam assumindo todos os 25 milhões de dólares de Collins.

Com o Celtics, Ainge tentou comprar na baixa e vender na alta em relação aos jogadores, ajudando a desenvolver peças menos sofisticadas na quadra e depois alavancá-las para melhores jogadores no mercado aberto.

Depois de breves flertes com sucesso como Donovan Mitchell e Rudy Gobert dirigiu o show em Utah, suas saídas deixaram o time com falta de qualidade de estrela, mas uma abundância de capital de draft.

Eles estão se preparando para o futuro e terão boas opções em rascunhos futuros, mas por enquanto estão construindo em torno de um três de frente de Collins, Lauri Markkanen e Walker Kessler.

Markkanen é uma seleção particularmente interessante, já que ele já foi cotado para a grandeza com o búfalos de Chicagomas desde então ele se perdeu.

Ainge já deixou peças-chave saírem do vestiário do Jazz, o que fez em Boston com sucesso, mas deve saber replicar o sucesso que teve lá ao substituí-los por veteranos produtivos com baixo salário.