UVA encerra inscrições do Vestibular de Medicina 2023/2 nesta terça (27)

A UVA, Universidade Veiga de Almeida, é uma instituição de ensino superior privada com sede no Rio de Janeiro.

A universidade oferece diversos cursos e oportunidades para os seus alunos. Em 2023, porém, a UVA abriu o processo seletivo para a primeira turma do novo curso de Medicina.

As inscrições para o processo seletivo ainda estão abertas, mas poderão ser feitas somente até esta terça-feira, dia 27 de junho.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da UVA. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UVA 2023/2: inscrições se encerram nesta terça (27)

As inscrições do Vestibular de Medicina da UVA estão abertas desde o dia 13 de junho. Nesta terça-feira, dia 27 de junho, termina o prazo para inscrições no processo seletivo.

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do formulário eletrônico disponível na página do vestibular no site da Econrio. Para começar a inscrição, os candidatos entrar no site fazendo login com número de CPF e senha. Os candidatos que nunca usaram o site podem fazer um cadastro na plataforma.

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 300,00 para participar do vestibular. O pagamento poderá ser efetuado via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário até esta terça-feira, dia 27 de junho. Segundo anúncio oficial da UVA, não serão oferecidas isenções aos candidatos. Após 24 horas do pagamento da taxa de inscrição, o candidato poderá acessar a confirmação da inscrição por meio do site da Econrio.

Para finalizar sua inscrição, os participantes deverão enviar uma cópia do Boletim de Notas do ENEM da edição escolhida para o sistema da Econrio. O documento deverá conter o registro de notas obtidas e poderá ser encontrado na Página do Participante, no site do Inep.



Os boletins devem ser enviados em formato PDF e devem conter os dados pessoais do candidato (nome, inscrição e CPF), além das notas de todas as provas do ENEM (quatro provas objetivas e redação).

Acesse o edital do Vestibular de Medicina da UVA para mais informações sobre o funcionamento das inscrições no processo seletivo.

Vestibular de Medicina UVA 2023/2: funcionamento do processo seletivo

A edição 2023/2 do Vestibular de Medicina da UVA não prevê a aplicação de provas. Dessa forma, os novos alunos serão selecionados por meio da análise da pontuação obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Poderão participar do processo seletivo da UVA todos os candidatos que tiverem realizado o ENEM entre os anos de 2012 e 2022. Para participar, os candidatos devem ter obtido nota igual ou maior que 300 pontos na prova de redação e não podem ter recebido nota zero em nenhuma das quatro provas objetivas do ENEM (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias).

Segundo as informações divulgadas, em caso de empate, o critério para a seleção dos candidatos será a nota obtida na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do ENEM. Caso o empate permaneça, será considerada a pontuação obtida na prova de Matemática e suas Tecnologias.

Vestibular de Medicina UVA 2023/2: vagas

Através do Vestibular de Medicina 2023/2, a UVA irá selecionar os seus futuros alunos para a primeira turma de graduação em Medicina da instituição. Na ocasião, serão oferecidas 100 vagas para o curso.

Os candidatos aprovados no vestibular irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Medicina UVA 2023/2: resultados

A divulgação do resultado preliminar do Vestibular de Medicina 2023/2 da UVA acontecerá no dia 28 de junho de 2023, a partir das 18h, no site da Econrio.

Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao resultado preliminar até 29 de junho. Por fim, após a análise dos pedidos enviados, a Econrio irá publicar a lista com os nomes dos candidatos habilitados à matrícula no dia 30 de junho.

Todos os participantes aprovados deverão realizar a matrícula na instituição entre os dias 03 e 04 de julho.