Vadim Nemkov supera o letárgico Yoel Romero para manter o título no Bellator 297

Vadim Nemkov queria muito finalizar, mas Yoel Romero simplesmente se recusou a ir embora.

Apesar de sua decepção por não ter marcado um nocaute, Nemkov ainda orquestrou uma apresentação magistral para vencer Romero por quase 25 minutos a caminho de uma vitória por decisão unânime no evento principal do Bellator 297. Enquanto Romero exibiu grande durabilidade, seu ataque foi quase inexistente, e isso permitiu a Nemkov dar a tacada inicial durante a maioria das trocas.

Quando acabou, todos os três juízes marcaram a luta por 49-46 para Nemkov, que manteve o título dos meio-pesados ​​na vitória.

“Estou muito orgulhoso de dividir o octógono esta noite com uma lenda como Romero”, disse Nemkov. “Foi uma luta dura. Ele é um adversário muito difícil. Muito difícil de nocauteá-lo.

“Eu vi que ele estava agindo um pouco mal e continuei fazendo meu trabalho. Eu estava tentando acertar todos os socos de longe, mas ele tem uma cabeça muito dura.”

Nemkov estava no ataque imediatamente quando veio atrás de Romero com agressividade desenfreada, exibindo um jab desagradável e sempre procurando acertar um chute na cabeça. Romero, que geralmente se alimenta de oponentes dispostos a persegui-lo, estava estranhamente inativo com Nemkov bem na cara dele.

Foi um plano de jogo medido de Nemkov, que lançou as mãos esquerdas e depois seguiu com direitas poderosas por trás disso. Sua velocidade e produção deram dores de cabeça a Romero enquanto o lutador vencedor da medalha de prata olímpica lutava para alcançá-lo.

Uma e outra vez, Nemkov foi muito mais ativo quando ele realmente começou a separar Romero nos pés. Por outro lado, as estatísticas do Bellator mostraram que Romero havia lançado apenas 10 golpes quando o segundo round chegou ao fim.

Nemkov continuou atacando Romero com vários tiros certeiros que fizeram o cubano recuar contra a gaiola e apenas erguer as mãos na tentativa de se defender dos golpes. Para seu crédito, Romero finalmente explodiu no final da terceira rodada para chamar a atenção de Nemkov, embora ainda não tenha feito muito para virar o jogo a seu favor.

Romero também tentou incitar Nemkov a uma troca selvagem enquanto ele fingia que estava cambaleando ou se machucando, mas Romero nunca conseguiu fazer o campeão morder.

Mesmo nos raros momentos em que Romero ficou um pouco mais ocupado, Nemkov não o tratou como uma ameaça, pois continuou cutucando-o com jabs e desencadeando uma poderosa mão direita que continuava encontrando uma casa. No final do quarto round, o olho direito de Romero estava quase fechado devido aos repetidos golpes que ele absorveu, cortesia de Nemkov.

Embora Romero tenha conseguido uma queda tardia, foi muito pouco, muito tarde, já que Nemkov conquistou uma vitória confortável após cinco rodadas.

Nemkov já defendeu seu título meio-pesado do Bellator quatro vezes, o que amplia o recorde que ele já detinha na promoção, e ele continua sendo um dos atletas mais dominantes em todo o elenco. O único problema que Nemkov pode enfrentar neste momento é encontrar uma competição adequada para desafiá-lo depois de já ter derrotado todos os principais contendores até 205 libras no Bellator.