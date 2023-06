VAGAS PARA TRABALHAR NO ENEM 2023 são abertas e você pode participar

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é um momento importante não somente para os estudantes que querem ingressar em uma instituição de ensino superior, mas também para aqueles que buscam uma oportunidade de trabalho.

O Inep, instituto responsável pela realização da prova do ENEM, já publicou o edital para quem quiser trabalhar durante a realização da prova em 2023.

Dessa forma, para que você entenda como o processo de seleção irá funcionar e como você pode se inscrever, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre as vagas para trabalhar no ENEM 2023. Confira!

Trabalhar no ENEM 2023: edital foi publicado

Na última segunda-feira, dia 26 de junho, o Inep publicou o edital para os interessados em trabalhar durante a aplicação da prova do ENEM em 2023, compondo a Rede Nacional de Certificadores (RNC).

As vagas são destinadas para o cargo de “certificadores” e os selecionados serão responsáveis por garantir que a aplicação da prova do ENEM aconteça segundo os procedimentos corretos e previstos pelo edital da prova. Os profissionais deverão registrar as informações sobre os procedimentos de aplicação das provas no sistema eletrônico do Inep e comunicar possíveis ocorrências durante as provas.

Os certificadores poderão atuar de formas diferentes conforme as demandas do Inep na Página de Acompanhamento dos Certificadores. Dessa forma, é possível trabalhar, por exemplo, em um ou dois dias de provas do ENEM.

A remuneração é dividida em duas modalidades diferentes. Para os servidores públicos do Poder Executivo Federal, o pagamento será de R$ 32 por hora de trabalho. Para os professores da rede pública, por sua vez, o valor não será calculado por hora, mas sim por dia de trabalho. Assim, os docentes irão receber R$ 384 por dia de prova do ENEM.

Trabalhar no ENEM 2023: quem pode participar?



Segundo as informações divulgadas, as vagas para trabalhar como certificadores do ENEM são voltadas para os candidatos que forem servidores públicos do Poder Executivo Federal, em efetivo exercício, e professores de escolas das redes públicas estaduais e municipais, efetivos e em exercício em 2023.

Além disso, todos os interessados devem possuir ensino médio completo. Também é importante ressaltar que não é permitida a inscrição de pessoas com cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau inscritos na edição 2023 do ENEM.

Trabalhar no ENEM: quando começam as inscrições?



As inscrições ainda não começaram. Os interessados em trabalhar como certificadores do ENEM 2023 poderão se inscrever a partir da próxima segunda-feira, dia 03 de julho.

As inscrições deverão ser realizadas de forma online diretamente no Sistema da Rede Nacional de Certificadores (RNC) e serão recebidas até o dia 24 de julho de 2023.

No momento da inscrição, os candidatos poderão indicar até três cidades ou sub-regiões para atuarem durante a aplicação das provas do ENEM.

Acesse o edital para certificadores do ENEM 2023 e confira todas as informações sobre os procedimentos de inscrição.

Trabalhar no ENEM: cronograma completo

Depois de finalizar a sua inscrição para concorrer a uma vaga de trabalho no ENEM 2023, é importante que você fique atento às principais datas previstas pelo cronograma da seleção. É importante destacar que as datas são estimadas e ainda podem sofrer alterações.

A relação de interessados confirmados e não confirmados será divulgada no dia 14 de agosto. No mesmo dia será divulgada também a lista com os participantes convocados para o curso de capacitação.

Os candidatos que tiverem a inscrição não confirmada poderão enviar recursos entre os dias 15 e 21 de agosto. Os resultados dos recursos, por sua vez, serão divulgados no dia 01 de setembro.

Por fim, outra data importante é a da aplicação da prova do ENEM. O primeiro dia de provas irá acontecer no dia 05 de novembro, das 13h às 19h. As provas serão aplicadas também no dia 12 de novembro, das 13h às 18h30.