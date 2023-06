Vamos para a próxima: Jared Cannonier x Khamzat Chimaev é a luta a ser feita depois do UFC Vegas 75?

Jared Cannonier teve uma das melhores performances de sua carreira em sua vitória no evento principal sobre Marvin Vettori no UFC Vegas 75 de sábado. Chimaev é o próximo?

Em uma nova edição de Para o próximo, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que pode ser o futuro de Cannonier após sua quebra de recorde contra Vettori no UFC APEX. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Arman Tsarukyan após sua vitória por nocaute técnico no terceiro round sobre Joaquim Silva no evento co-principal, Armen Petrosyan após entregar a Christian Leroy Duncan sua primeira derrota, Manuel Torres após sua finalização viciosa sobre Lucas Almeida, junto com seu companheiro vencedores do card principal Pat Sabatini, Nicolas Dalby e muito mais.

