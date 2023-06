Vanessa Bryant ganha grande no processo de BodyArmor de Kobe

Vanessa Bryant saiu vitorioso em uma ação judicial sobre um dos maiores investimentos Kobe Bryant já feito … e no processo de ganhar, ela expôs algumas conversas bem horríveis e carregadas de racismo.

O pano de fundo – Kobe desembolsou US $ 6 milhões em 2013 por uma participação de 10% na empresa de bebidas esportivas BodyArmor. Vários anos depois, a empresa foi vendida para a Coca-Cola por US$ 5,6 bilhões. O investimento de Kobe rendeu a ele US$ 400 milhões.