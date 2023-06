Vantagem Mile-High NBA: a altitude de Denver ajuda o Nuggets a ficar invicto em casa nos playoffs

Jespreitando antes do início das finais da NBA, Charles Barkley e Grant Hill foram atingidos por máscaras de oxigênio que trouxeram para o set de um programa de TV pré-jogo.

Mas o ar rarefeito de Denver não é brincadeira. Há uma razão para ser conhecida como Mile High City.

A cidade fica a 5.280 pés acima do nível do mar e há muita ciência que mostra como a altitude afeta qualquer atleta – incluindo jogadores de basquete. O Denver Nuggets tem usado a elevação de ardor dos pulmões a seu favor há anos – especialmente durante esses playoffs.

Com a vitória por 104 a 93 sobre o Miami Heat na quinta-feira, o Nuggets melhorou para 9 a 0 em casa durante a pós-temporada. Sim, Nikola Jokic, Jamal Murray e amigos têm muito a ver com isso. Mas a altitude merece uma ajuda. O Nuggets tenta acelerar o ritmo para fazer o Heat sentir a queimadura vinda do nível do mar.

“Portanto, há tanto oxigênio em Denver quanto em Miami”, explicou Randy Wilber, fisiologista esportivo sênior do Comitê Olímpico e Paraolímpico dos Estados Unidos. “O que é diferente é que a pressão barométrica em Denver é significativamente menor do que em Miami.

“Isso é um fato. Isso não é um conto de esposas. Isso não é um mito.”

Os Nuggets sabem disso. E eles lembram os oponentes disso. Há uma placa que saúda os times visitantes que entram na Ball Arena listando a elevação. Antes dos jogos, o locutor do estádio anuncia os desafios de jogar em altitude.

O Heat, porém, não está deixando isso entrar em suas cabeças.

“Acho que isso não fazia parte do jogo”, disse o pivô do Heat, Bam Adebayo, sobre o papel da elevação após o jogo 1. “Eu nem pensei na altitude até você dizer isso.”

Para o Heat, os ajustes para o jogo 2 na noite de domingo têm mais a ver com arremessos do que com questões de altitude. O trio de Miami de Caleb Martin, Max Strus e Duncan Robinson fez um combinado de 2 a 23 do chão.

O Heat mostrou que pode voar alto.

Miami venceu San Antonio em dezembro na Cidade do México, onde a altitude é de 7.350 pés acima do nível do mar. O guarda caloroso Jimmy Butler até encontrou uma estratégia única que parecia funcionar: comer gafanhotos, uma iguaria local, junto com beber um pouco de tequila.

Funcionou tão bem para ele na Cidade do México – ele fez 26 pontos – que lançou um plano semelhante em Denver.

“Você só precisa ouvir música, beber água, beber vinho, jogar Spades (um jogo de cartas) e dominó”, disse Butler antes da série.

Embora os jogadores do Nuggets se sintam mais à vontade jogando no ar rarefeito, eles não são imunes aos efeitos da altitude. O reserva Bruce Brown disse que sentiu cãibras no Jogo 1.

“Você precisa se acostumar com a altitude”, disse Brown.

A adaptação à altitude normalmente leva cerca de cinco dias para um atleta de elite, disse Wilber.

Teoricamente, isso deveria colocar o Heat dentro do cronograma para o jogo de domingo. Isso se eles estiverem seguindo uma lista de verificação específica, que inclui hidratação, bastante sono e ainda mais hidratação.

Wilber estuda os efeitos da fisiologia ambiental – calor, umidade, altitude – há quase 30 anos. Outrora um corredor de 800 metros, há muito tempo ele é fascinado pelos fatores que podem influenciar um evento.

Em seu laboratório – o High Altitude Training Center em Colorado Springs – ele e sua equipe podem simular praticamente qualquer coisa. Isso inclui “subir a montanha” – sua descrição – a cerca de 20.000 pés e “descer a montanha” até o nível do mar em minutos. O centro de 2.000 pés quadrados pode acomodar vários atletas em vários esportes.

“A aclimatação é realmente apenas senso comum”, disse Wilber, autor de vários artigos sobre ciência do esporte e planos de jogo de moda para equipes para ajudar a maximizar o desempenho. “É apenas aumentar um pouco a cada dia até que você meça fisiologicamente ou sinta intuitivamente que, ‘OK, me sinto muito bem. Estou dormindo bem. Estou hidratado. Estou pronto para acelerar minha carga de treino hoje e veja como eu me saio.’

“Mas você não quer fazer isso fora do avião.”

Para explicar melhor seu ponto, Wilber usou a analogia de um martelo. Ao nível do mar, as moléculas de oxigênio são conduzidas para os pulmões e para o sangue com a força de uma marreta. Em Denver, é mais como usar um martelo de bola.

“E, em última análise, isso significa fadiga prematura na quadra de basquete”, disse Wilber.

O técnico do Heat, Erik Spoelstra, já ouviu de tudo. Mas ele não está deixando a altitude escapar dos pensamentos de seus jogadores.

“Nossos caras estão em ótima forma”, disse Spoesltra. “Eles estão prontos para competir. Se Denver quiser dar o pontapé inicial no topo do Everest, faremos isso.”

Spoelsta afirmou que o Heat tem uma vantagem de cidade natal – a umidade.

“Vamos desligar o ar condicionado e eles têm que jogar em 90 graus de umidade”, brincou Spoelstra, dizendo que a tática vai sugar a energia de suas pernas. “Essa coisa vai ser decidida entre essas quatro linhas.”