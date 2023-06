Vegas Golden Knights vence Florida Panthers por 3 a 2 e conquista o título da Copa Stanley

TO Vegas Golden Knights está prestes a conquistar o primeiro título da Stanley Cup na história da franquia depois de vencer o Florida Panthers por 3 a 2 no jogo 4 da última noite de sábado.

Vegas lidera a série 3-1 e pode vencer o campeonato da NHL em casa no gelo na noite de terça-feira. Chegar ao limite não foi fácil.

Chandler Stephenson marcou duas vezes para o Golden Knights, e William Karlsson abriu o placar para encerrar sua longa seca de gols e construir uma vantagem de 3-0. Os Panteras marcaram duas vezes – Brandon Montour em um gol de pinball no final do segundo período, e o primeiro da série de Aleksander Barkov no início do terceiro – para recuperá-lo.

Mas o rali não deu certo e colocou a Flórida, oitava cabeça-de-chave na Conferência Leste e última equipe a se classificar para os playoffs, à beira de uma sequência improvável chegando ao fim.

Mais uma vez, Sergei Bobrovsky quase manteve os Panteras à tona, parando 28 dos 31 chutes que enfrentou e desistindo de gols quando os companheiros o deixaram de fora. Do outro lado do gelo, o goleiro Adin Hill fez 29 defesas em sua décima vitória desde que entrou em campo no meio do segundo round.

Os Golden Knights precisam apenas vencer mais um jogo para entregar um campeonato a Las Vegas em apenas seu sexto ano de existência, cumprindo o objetivo do proprietário Bill Foley de vencer a Copa Stanley naquele período. Eles chegaram à final em sua temporada inaugural em 2017-18, antes de perder para o Washington em cinco jogos.

Vegas é mais talentosa e certamente parece mais preparada para os holofotes desta vez. Stephenson – que os venceu há cinco anos como membro do Capitals – e Hill foram aquisições comerciais, assim como o pivô Jack Eichel e o capitão Mark Stone, que deu duas assistências no jogo 4.

Alguns jogadores originais do Knights também os ajudaram a dar o penúltimo passo para o pico da montanha do hóquei. Jonathan Marchessault ajudou no gol de Karlsson que fez o 3 a 0, seu 24º ponto que empata para a liderança do playoff em pontuação.

Então os Panteras tornaram isso interessante. Montour marcou ao desviar o disco do skate direito de Brayden Montour e depois do skate direito de Shea Theodore e ultrapassou Hill com 3:51 restantes no segundo período e configurou Barkov com um passe perfeito por trás da rede 3:50 para o terceiro.

Sem o artilheiro Matthew Tkachuk por vários turnos, a Flórida continuou zumbindo em torno de Hill e conseguiu mais algumas grandes paradas de Bobrovsky para continuar a pressão. Uma vantagem de 6 contra 4 de 17,4 segundos quando o veterano defensor do Vegas Alex Pietrangelo colocou o disco sobre o vidro proporcionou uma rajada final, mas não rendeu o primeiro gol de power-play do time na série.

Os Panthers terão outro último suspiro no jogo 5, mas terão que replicar sua recuperação na primeira rodada, perdendo por 3 a 1 para Boston, para evitar que Vegas vença tudo.