veja 4 dicas para ler o edital de forma correta

Se preparar para um concurso público pode ser um desafio para os estudantes. Porém, o que mais se fala entre os concurseiros é a dificuldade de ler e interpretar um edital.

Afinal, você sabe como fazer isso? Antes de mais nada, é importante destacar que no edital constam todas as informações necessárias para quem vai realizar determinada prova.

Sendo assim, esclarecimentos sobre requisitos, vagas, cargos, atribuições e muitos outros pontos devem ser levados em conta na hora da leitura.

O que observar antes de fazer a inscrição de um concurso público?

Como mencionado, ler o edital é essencial para que o candidato entenda sobre as vagas e provas. Além disso, é a forma principal para identificar se o seu perfil condiz com o que está sendo solicitado no edital,

Veja a seguir alguns pontos importantes no edital de um concurso público:

Escolha do cargo: Neste caso alguns pontos precisam ser levados em conta. A escolaridade mínima exigida é um critérios de um certame. Esta informação consta na parte “Dos Cargos” e é preciso se atentar, já que se houver erros, o dinheiro da taxa não será devolvido. Analisar a localização: Se atentar ao local de prova é importante pois o candidato precisa verificar se será necessário viajar ou até mesmo a distância da sua cidade de origem. Este detalhe consta na parte “Das Vagas”. Além disso, o candidato deve lembrar que, se aprovado, precisará mudar para cidade de origem. Faixa etária: Em um concurso é necessário atentar se há idade mínima e máxima exigida. Nos certames policiais, por exemplo, também existe uma altura mínima desejada. O não preenchimento dos requisitos informados no edital pode desclassificar o candidato. Observar o conteúdo programático: Analisar os temas é fundamental para uma boa preparação. Além disso, é necessário entender se a fase dissertativa será cobrada. Neste caso, o candidato precisará realizar uma redação. Os critérios também constam no edital, como por exemplo, número máximo de linhas e como se dará a correção do texto.

Demais etapas e prazos do concurso público

O interessado em determinado concurso público precisa analisar outras fases, como por exemplo, etapa de aptidão física, prova oral ou de títulos.

Verificar os prazos necessários para realização de inscrição, assim como isenção, provas e demais etapas é mais que essencial, caso contrário, você pode perder a realização de um sonho tão almejado.



Conferir a documentação é mais do que obrigatório, já que alguns cargos têm a carteira de habilitação como um dos requisitos. Caso o concurso tenha prova de títulos, o candidato precisa preparar os documentos e certificados com antecedência.

Concursos públicos federais autorizados

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

As autorizações foram concedidas na sexta-feira, 16 de junho, por meio da ministra Esther Dweck.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.