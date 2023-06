veja a quantidade de vagas para o curso de Medicina

O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é um programa criado em 2010 que permite o ingresso de milhares de estudantes em instituições de ensino brasileiras que fazem parte do sistema.

As principais datas do SISU 2023/2 foram divulgadas e os participantes já podem consultar as vagas que serão disponibilizadas por cada instituição brasileira no sistema.

Um dos cursos mais concorridos do SISU é Medicina. Dessa forma, para que você saiba quais são as instituições oferecendo o curso e quantas são as vagas disponíveis, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o SISU 2023/2. Vamos conferir!

SISU 2023/2: vagas de Medicina podem ser consultadas

O MEC (Ministério da Educação) já liberou a consulta de vagas do SISU 2023/2. Assim, os estudantes já podem consultar quais são as vagas oferecidas por cada instituição participante.

Para consultar as vagas, basta acessar o site do SISU 2023/2 e digitar o nome do curso de graduação, da universidade ou do município de interesse na barra de busca.

Medicina é, tradicionalmente, o curso mais disputado pelos participantes do SISU. Na última edição da seleção, por exemplo, a nota de corte do curso foi de 767,35 na modalidade “ampla concorrência”.

No caso da edição 2023/2, 11 estados brasileiros irão oferecer o curso de Medicina em 27 instituições de ensino públicas diferentes. Veja, a seguir, qual é a oferta de vagas para o curso de Medicina no SISU 2023/2 de acordo com cada estado brasileiro:

Acre

Universidade Federal do Acre (UFAC): 40 vagas para ampla concorrência e 21 para reserva de vagas.



Bahia

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) : 13 vagas para ampla concorrência e 7 para reserva de vagas;

Universidade Federal da Bahia (UFBA): 64 vagas para ampla concorrência e 32 para reserva de vagas;

Universidade do Estado da Bahia (UNEB): 20 vagas para ampla concorrência e 11 para reserva de vagas.

Espírito Santo

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES): 40 vagas para ampla concorrência e 20 para reserva de vagas.

Maranhão

Universidade Federal do Maranhã (UFMA): 40 vagas para ampla concorrência e 20 para reserva de vagas.

Universidade Federal do Maranhã (UFMA): 50 vagas para ampla concorrência e 25 para reserva de vagas;

Universidade Federal do Maranhã (UFMA): 50 vagas para ampla concorrência e 25 para reserva de vagas.

Minas Gerais

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM): 60 vagas para ampla concorrência e 30 para reserva de vagas;



Universidade Federal de São João del Rei: 50 vagas para ampla concorrência e 25 para reserva de vagas;

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): 70 vagas para ampla concorrência e 14 para reserva de vagas;

Universidade Federal de Lavras (UFLA): 24 vagas para ampla concorrência e 12 para reserva de vagas;

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes): 20 vagas para ampla concorrência e 10 para reserva de vagas;

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP): 40 vagas para ampla concorrência e 20 para reserva de vagas;

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM): 45 vagas para ampla concorrência e 22 para reserva de vagas.

Mato Grosso do Sul

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD): 20 vagas para ampla concorrência e 10 para reserva de vagas.

Paraíba

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG): 45 vagas para ampla concorrência e 22 para reserva de vagas;

Universidade Federal da Paraíba (UFPB): 1 vaga para reserva de vagas.

Piauí

Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) – 40 vagas para ampla concorrência e 20 para reserva de vagas;

Universidade Federal do Piauí (UFPI): 70 vagas para ampla concorrência e 35 para reserva de vagas;

Universidade Estadual do Piauí (Uespi): 25 vagas para ampla concorrência e 12 para reserva de vagas.

Rio de Janeiro

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): 80 vagas para ampla concorrência e 65 para reserva de vagas;

Universidade Federal Fluminense (UFF): 90 vagas para ampla concorrência e 45 para reserva de vagas;

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio): 80 vagas para ampla concorrência e 45 para reserva de vagas.

Rio Grande do Sul

Universidade Federal de Pelotas (UFPel): 40 vagas para ampla concorrência e 20 para reserva de vagas;

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM): 40 vagas para ampla concorrência e 21 para reserva de vagas;

Universidade Federal do Pampa (Unipampa): 13 vagas para ampla concorrência e 17 para reserva de vagas;

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS): 2 vagas para ampla concorrência e 28 para reserva de vagas;

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS): 4 vagas para ampla concorrência e 36 para reserva de vagas.

Tocantins

Universidade Federal do Tocantins (UFT): 4 vagas para ampla concorrência e 9 para reserva de vagas;

Universidade Federal do Tocantins (UFT): 8 vagas para ampla concorrência e 12 para reserva de vagas.

Como podemos perceber, Minas Gerais é o estado com mais vagas para Medicina no SISU 2023/2. Por outro lado, a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) é a instituição com maior número de vagas para o curso na seleção.

Como participar do SISU 2023/2?

As inscrições no SISU 2023/2 começam na próxima segunda-feira, dia 19 de junho e os candidatos poderão se inscrever até as 23h59 do dia 22 de junho.

Poderão participar do SISU todos os estudantes que participaram da última edição do ENEM (2022) e que não obtiveram nota zero na redação do exame. Os estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e que não estão no último ano do ensino médio também podem participar do SISU 2023/2 por meio da modalidade “treineiros”, mas não serão considerados no momento de seleção para as vagas.

As inscrições para participar do SISU 2023/2 irão acontecer exclusivamente de forma online através do Portal de Acesso Único do MEC. As inscrições são gratuitas, uma vez que os estudantes não precisam pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participar.

Acesse o edital do SISU 2023/2 para mais informações sobre o funcionamento da seleção.

SISU 2023/2: quando os resultados serão divulgados?

O resultado da chamada única do SISU 2023/2 será divulgado dia 27 de junho. Os candidatos convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 26 de junho e 04 de julho. O prazo será o mesmo para os estudantes não convocados que quiserem manifestar interesse em participar da lista de espera. Por fim, a convocação dos estudantes da lista de espera irá acontecer no dia 10 de julho.