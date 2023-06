Veja como conciliar estudos para os dois concursos PM SP

Os dois concursos PM SP são altamente concorridos e exigem uma preparação adequada. Afinal, são duas opções disponíveis, os concursos para Soldado e Aluno-Oficial, e ambas são bastante populares.

Todavia, conciliar os estudos para ambos os concursos podem ser um desafio, mas com organização e estratégia adequadas, é possível alcançar sucesso nas duas provas.

Por isso, a seguir separamos algumas dicas importantes para te ajudar a conciliar os estudos para os concursos da PM SP. Quer saber mais? Basta ler até o final!

Dicas para conciliar estudos para os dois concursos PM SP

Estudar para os dois concursos PM SP não é uma tarefa das mais simples. Contudo, com algumas dicas, você poderá otimizar seu tempo e direcionar melhor seus esforços.

Então, veja a seguir algumas práticas simples, mas que farão toda a diferença na hora de se preparar:

Compreenda os requisitos e características dos dois concursos PM SP

Antes de iniciar sua preparação, é fundamental entender as particularidades de cada concurso.

Afinal, tanto o concurso para Soldado quanto o concurso para Aluno-Oficial possuem exigências específicas, tanto em termos de conteúdo programático quanto em relação aos critérios de seleção.

Dessa forma, leia atentamente os editais e se familiarize com os tópicos abordados em cada prova, assim como as etapas do processo seletivo. Essa compreensão ajudará a direcionar seus estudos de forma mais eficiente.

Elabore um cronograma de estudos flexível

Um cronograma bem estruturado também é essencial para conciliar os estudos para os dois concursos PM SP.

Ou seja, divida seu tempo equilibradamente entre as matérias comuns a ambos os concursos e os conteúdos específicos de cada um. Reserve períodos diários para revisões, prática de exercícios e simulados.

Além disso, é importante ter um cronograma flexível, que permita ajustes quando necessário, considerando o progresso de seus estudos e a proximidade das datas das provas.

Identifique as semelhanças e diferenças nos conteúdos

Embora os concursos para Soldado e Aluno-Oficial tenham diferenças em relação aos requisitos e atribuições, muitos tópicos de estudo são comuns a ambos.

Assim, vale a pena identificar as áreas de conhecimento que se sobrepõem e se concentrar nelas em um primeiro momento. Afinal, isso permitirá que você otimize seu tempo de estudo e ganhe uma base sólida nas matérias fundamentais.

Aposte em recursos de estudo adequados

Existem diversos recursos disponíveis para auxiliar na preparação para os dois concursos da PM SP, como livros, apostilas, vídeo aulas e cursos preparatórios.

Ainda mais, escolha aqueles que se adéquam melhor ao seu estilo de aprendizagem e preferências. Além disso, aproveite as plataformas online e aplicativos de estudo, que oferecem questões para praticar e simulados para testar seus conhecimentos.

Gerencie bem seu tempo, para estudar para os dois concurso PM SP

A gestão do tempo é um fator crucial para conciliar os estudos para os dois concursos PM SP. Assim, estabeleça metas diárias e semanais realistas e priorize as tarefas mais importantes.

Ademais, identifique os momentos do dia em que você é mais produtivo e aproveite-os para estudar os assuntos mais desafiadores. Além disso, evite o desperdício de tempo com distrações, como redes sociais ou televisão, durante os períodos de estudo.

Crie um ambiente propício para os estudos

Ter um ambiente de estudo adequado também é fundamental para manter o foco e a concentração. Assim, escolha um local tranquilo, bem iluminado e livre de distrações.

Ainda mais, organize seu material de estudo e mantenha-o sempre à mão. Além disso, cuide da sua saúde física e mental, garantindo uma alimentação saudável, sono adequado e momentos de descanso para recarregar as energias.

Pratique exercícios e revisões constantes

A prática de exercícios e revisões constantes são fundamentais para fixar o conteúdo estudado.

Dessa forma, resolva questões anteriores dos concursos, tanto para Soldado quanto para Aluno-Oficial, para se familiarizar com o formato das provas e identificar suas lacunas de conhecimento.

Ademais, realize revisões periódicas, reforçando os assuntos já estudados. Essa prática constante fortalecerá seu aprendizado e aumentará suas chances de sucesso nas provas.

Mantenha-se motivado e equilibrado

Preparar-se para dois concursos ao mesmo tempo, pode ser desafiador e exigir muito esforço e dedicação. No entanto, é importante se manter motivado e equilibrado durante todo o processo.

Assim, estabeleça metas intermediárias e celebre cada uma de suas conquistas ao alcançá-las. Por fim, não se esqueça de cuidar de sua saúde mental, reservando momentos de lazer e convívio social.

Comece a colocar essas dicas em prática hoje mesmo!

Conciliar os estudos para os dois concursos PM SP de Soldado e Aluno-Oficial requer planejamento, organização e disciplina.

No entanto, com dedicação e perseverança, você poderá alcançar seus objetivos e ter sucesso em ambos os concursos da PM SP. Boa sorte!