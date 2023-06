Veja como consultar informações sobre o auxílio

Nesta segunda-feira (19), teve início o pagamento do aumento do Bolsa Família referente ao mês de junho. O programa social de transferência de renda do Governo Federal passou por modificações, conforme decreto assinado em 17 de junho, estabelecendo um valor mínimo de R$ 600 por beneficiário, com acréscimos para dependentes de 7 a 18 anos na composição familiar, gestantes e lactantes.

Os beneficiários que atendem aos requisitos para participar do programa e já estão cadastrados podem utilizar o aplicativo da CAIXA para consultar a situação e o pagamento do benefício. Essa alternativa, juntamente com os canais de atendimento disponibilizados pela instituição financeira, visa facilitar a rotina daqueles que dependem do auxílio.

Por meio do aplicativo, os beneficiários podem verificar a data em que o pagamento estará disponível, conferir o valor a ser recebido e até mesmo acompanhar a situação cadastral. Com a comodidade do celular, o acesso às informações se torna mais ágil e prático.

Além do aplicativo, a CAIXA disponibiliza outros canais de atendimento para auxiliar os beneficiários do Bolsa Família. Os interessados podem obter informações por meio do telefone 0800-726-0207 ou acessar o site oficial do programa. Para aqueles que preferem o atendimento presencial, é possível buscar orientações nas agências da CAIXA espalhadas por todo o país.

O objetivo dessas ferramentas é proporcionar uma experiência mais acessível e eficiente aos beneficiários do Bolsa Família, garantindo que recebam o auxílio de forma adequada e sem maiores complicações. Com o apoio do aplicativo e dos canais de atendimento da CAIXA, a busca por informações e o acompanhamento do pagamento se tornam mais simples, contribuindo para uma melhor organização financeira das famílias beneficiadas.

Saiba como utilizar o aplicativo

Para utilizar o aplicativo Bolsa Família 2023 e acompanhar facilmente a situação do benefício é preciso baixar o app em um dispositivo móvel compatível. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iPhone (iOS). Sendo assim, basta acessar a loja de aplicativos do celular, procurar por “Bolsa Família” e fazer o download gratuito.

Após instalar o aplicativo e fazer login, o beneficiário terá acesso a diversas informações relevantes sobre o Bolsa Família. É possível consultar o calendário de pagamentos, o valor que foi depositado, as parcelas de pagamento e até mesmo um extrato detalhado do auxílio.

Quem tem direito ao Bolsa Família? Confira os critérios de elegibilidade



O Bolsa Família é um programa social de transferência de renda que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para garantir que o benefício alcance aqueles que realmente necessitam, existem critérios específicos para determinar quem tem direito ao programa. Confira abaixo os requisitos básicos para participar do Bolsa Família:

Renda familiar: O critério principal é a renda familiar. Podem participar do programa famílias que tenham renda mensal por pessoa de até R$ 218,00. Esses valores são atualizados periodicamente pelo Governo Federal.

Composição familiar: A composição familiar também é levada em consideração. Podem participar do programa famílias com gestantes, lactantes, crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. É importante ressaltar que a identificação e comprovação desses membros da família são necessárias para a elegibilidade.

Cadastro no CadÚnico: É obrigatório estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). É por meio desse cadastro que as famílias são identificadas e selecionadas para receber o benefício.

Atualização cadastral: Manter os dados atualizados é fundamental para a continuidade do benefício. É necessário informar ao responsável pelo CadÚnico qualquer alteração na composição familiar, mudança de endereço, aumento ou diminuição da renda, entre outras informações relevantes. A não atualização pode levar à suspensão ou cancelamento do benefício.

Vale destacar que o Bolsa Família é um programa que prioriza as famílias em situação de maior vulnerabilidade, dando preferência às que possuem renda per capita mais baixa. Além disso, a seleção e a elegibilidade ao programa são realizadas pelos órgãos responsáveis, como o Ministério do Desenvolvimento Social e a Caixa Econômica Federal, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal.