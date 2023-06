Veja como participar e se inscrever

Você já pensou na possibilidade de trabalhar no Enem 2023? Se isso nunca passou pela sua cabeça, saiba que esse tipo de trabalho pode ser bem interessante, e o melhor: relativamente simples de executar.

Para poder fazer parte da Rede Nacional de Certificadores (RNC), é necessário ser servidor público do Poder Executivo Federal e docentes que atuam em escolas do município ou do estado. Se você quer entender melhor esse assunto, acompanhe este texto e descubra como você pode trabalhar no Enem 2023!

Quem pode trabalhar no Enem 2023?

Como mencionamos anteriormente, é necessário ser servidor público e, especificamente, em efetivo exercício, para poder fazer parte dos profissionais que atuam no Enem deste ano. Mais especificamente, estas categorias de profissionais é que podem atuar dessa forma:

Professores municipais ou estaduais que estejam atuando no ano de 2023;

Servidores públicos do Poder Executivo Federal, também em efetivo exercício em 2023.

Se você estiver dentro desses grupos de profissionais e deseja trabalhar no Enem 2023, é necessário fazer a sua inscrição para, de fato, poder atuar como certificador.

Porém, não se preocupe! Pois no próximo tópico nós vamos explicar a você o passo a passo para fazer a sua inscrição. Continue lendo.

Como se inscrever para trabalhar no Enem 2023?

O passo a passo para se inscrever para o Enem 2023 é bem simples, e se você atende os requisitos que apontamos anteriormente, poderá seguir o passo a passo abaixo:



Você também pode gostar:

Primeiramente, é muito importante que você leia o edital completo do trabalho como certificador para compreender tudo que será executado no dia das provas. Dessa maneira, você já se prepara para trabalhar da melhor forma possível. Depois de ler o edital, você deve acessar o site oficial do Inep, neste link: http://certificadores.inep.gov.br/. Preencha a ficha de inscrição pelo endereço acima, a partir do momento em que ela estiver disponível. Lembrando que as inscrições só abrem dia 03 de julho, e estarão abertas até o dia 24 do mesmo mês. Até lá, você deve aguardar a abertura das inscrições. Seguindo esse passo a passo, você já estará inscrito para ser chamado para atuar como certificador do Enem deste ano.

Como funciona a remuneração?

Caso você trabalhe no Enem 2023, saiba que existem duas modalidades diferentes de remuneração para os profissionais. A primeira dela é o pagamento feito para os profissionais que são servidores públicos do Poder Executivo Federal. Nesse caso, o pagamento é feito por hora, totalizando R$ 32 por hora de trabalho.

Em contrapartida, se você é docente de uma escola municipal ou estadual, o pagamento acontecerá de acordo com o dia de trabalho. Isto é, você não atuará como horista nesse caso. O valor, para esses profissionais, será de R$ 384 por dia.

De qualquer forma, o pagamento é bem interessante para quem está em busca de um dinheiro extra, não é mesmo? Então não perca a data de inscrição que apresentamos anteriormente e lembre-se de preencher tudo com atenção. Assim, você abrirá a oportunidade de trabalhar no Enem 2023.