Veja o que fazer nesse caso!

Se você teve o Bolsa Família cancelado em junho, é importante verificar o que pode ter acontecido com o seu cadastro para, assim, fazer os ajustes necessários. Dessa maneira, será possível regularizar a situação e voltar a receber o benefício no futuro. Saiba mais lendo este texto até o fim!

Bolsa Família cancelado em junho? Veja o que fazer

Em alguns casos, brasileiros têm relatado que estão com o Bolsa Família cancelado em junho. Vale ressaltar que esse cancelamento pode acontecer quando é detectada alguma irregularidade no cadastro da família.

Trata-se de uma ação do governo que visa impedir fraudes no sistema, ao mesmo tempo em que estimula os cuidados com a saúde e com a educação de crianças e adolescentes. Por conta desses objetivos, alguns cadastros podem ser bloqueados e cancelados, caso seja encontrada alguma alteração.

A seguir, damos mais detalhes do que pode ter acontecido e o que fazer em cada situação. Continue lendo.

1. Inconsistência de renda familiar

Se a sua família passou por alguma alteração na renda familiar, isso pode ser o motivo pelo qual o Bolsa Família foi cancelado em junho. Por exemplo, se um integrante da família começou a trabalhar em um novo emprego e a renda familiar aumentou para um valor acima de R$ 218 por pessoa, o benefício será cortado.

Portanto, verifique se não se trata desse tipo de situação. Caso você acredite que esteja acontecendo algum equívoco, é importante buscar orientação no CRAS mais próximo da sua casa, a fim de regularizar a renda familiar.

2. Irregularidades com relação à vacinação das crianças



Para que seja possível receber o benefício do Bolsa Família todos os meses, famílias com crianças em casa devem manter a vacinação dos pequenos sempre em dia. Portanto, se porventura você se esqueceu de atualizar alguma vacina importante dos seus filhos ou das crianças que moram com você, verifique isso.

É muito importante manter a vacinação em dia, primeiro por motivos de saúde, segundo porque só dessa forma você tem direito ao benefício.

Depois de regularizar a situação, vá até o CRAS com a carteira de vacinação atualizada das crianças.

3. Irregularidades com relação ao pré-natal da gestante

Se na sua casa vive uma gestante, saiba que o programa Bolsa Família apresenta como requisito o pré-natal para o mantimento do benefício. Isto é, a mulher grávida precisa fazer o seu acompanhamento de pré-natal para garantir o recebimento mensal.

Portanto, procure atendimento na sua cidade e comprove esse acompanhamento indo até o CRAS e apresentando os documentos necessários.

4. CadÚnico desatualizado

Por fim, o Bolsa Família cancelado em junho também pode ser consequência do CadÚnico desatualizado. Afinal, é necessário manter as suas informações sempre atualizadas. Caso contrário, o bloqueio acontecerá de forma automática.

Novamente, reiteramos que é importante buscar orientações no CRAS próximo da sua casa para descobrir o que aconteceu e assim poder receber as orientações sobre como regularizar o seu Bolsa Família para voltar a recebê-lo.