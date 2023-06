Veja os detalhes do concurso Diplomata! Iniciais de mais de R$20 mil

O concurso Diplomata é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira diplomática e ter uma trajetória profissional repleta de desafios, aprendizados e oportunidades internacionais.

Ademais, com remuneração inicial de mais de R$20 mil, essa é uma das carreiras mais almejadas por concurseiros de todo o país.

Sendo assim, neste texto, exploraremos os detalhes deste concurso, incluindo suas etapas, requisitos e benefícios, para que você possa se preparar da melhor forma possível e aumentar suas chances de sucesso. Então, para saber mais, acompanhe a leitura até o final!

Concurso Diplomata, saiba mais

O concurso Diplomata será realizado pelo Instituto Rio Branco, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, e visa selecionar candidatos para o cargo de Terceiro Secretário da carreira diplomática.

Essa posição é o primeiro degrau para uma carreira ascendente, com a possibilidade de promoção e crescimento profissional ao longo do tempo.

Ao todo, serão 50 vagas disponíveis e para quem deseja fazer as provas, será necessário enviar as inscrições entre os dias 06 de julho e 03 de agosto de 2023, através do site da banca organizadora.

Ademais, a prova objetiva da Primeira Fase será aplicada nas capitais dos 26 estados da Federação e no DF. Contudo, a data prevista ainda não está fechada, sendo dia 27 de agosto deste ano.

O que é preciso para participar do concurso Diplomata?



Para se candidatar no concurso Diplomata, é necessário ter diploma de graduação em qualquer área de conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Além disso, é importante ressaltar que não há restrição de idade para participar do certame, ampliando as possibilidades para pessoas de diferentes faixas etárias que desejam ingressar na carreira diplomática.

Conheça as etapas do concurso

O concurso Diplomata é composto por quatro fases eliminatórias. A primeira etapa é a prova objetiva, que abrange diversas disciplinas, como Direito Internacional Público, Política Internacional, História do Brasil, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, dentre outras.

Aqueles que obtiverem nota mínima necessária passam para a segunda fase, que consiste em uma prova escrita de Língua Portuguesa.

Já na terceira fase, os candidatos enfrentam uma bateria de provas escritas, que avaliam o conhecimento em diversas áreas, como História do Brasil, Geografia, Economia, Direito Internacional Público, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Língua Francesa.

Essa fase é conhecida por ser uma das mais exigentes e desafiadoras do concurso.

Ainda mais, a quarta e última fase é composta pelo Programa de Formação, que consiste em um curso de capacitação oferecido pelo Instituto Rio Branco aos candidatos aprovados nas etapas anteriores.

Durante esse programa, os futuros diplomatas são submetidos a treinamentos intensivos nas áreas de diplomacia, protocolo, negociação, relações internacionais e idiomas estrangeiros.

Uma vez aprovado em todas as etapas, o candidato é nomeado Terceiro Secretário da carreira diplomática e ingressa no Ministério das Relações Exteriores.

Além do salário inicial de mais de R$20 mil, os diplomatas contam com benefícios como auxílio-moradia, auxílio-alimentação, assistência médica, assistência odontológica, entre outros.

Por que prestar o concurso?

Uma das grandes vantagens de ser diplomata é a possibilidade de atuar em diversos países ao redor do mundo.

Assim, representar o Brasil em negociações diplomáticas, promovendo os interesses nacionais e contribuindo para a construção de relações internacionais sólidas.

Essa experiência internacional enriquece não apenas a carreira, mas também a vida pessoal dos diplomatas. Visto que, da a oportunidade de conhecer diferentes culturas, aprender novos idiomas e ampliar sua visão de mundo.

É fundamental destacar que a preparação para o concurso requer dedicação, disciplina e estudo constante.

Dessa forma, além do conteúdo programático, é importante desenvolver habilidades como redação, interpretação de texto e raciocínio lógico, fundamentais para um desempenho sólido nas provas.

Entretanto, existem diversos cursos preparatórios, livros e materiais disponíveis para auxiliar os candidatos nessa jornada.

Além disso, é fundamental realizar uma rotina de estudos bem estruturada, com revisões periódicas e prática de exercícios.

Comece a se preparar para as provas!

O concurso Diplomata é uma excelente oportunidade para aqueles que buscam uma carreira desafiadora, repleta de aprendizado e com possibilidade de atuação internacional.

Ademais, com remuneração inicial de mais de R$20 mil, é um dos concursos mais atrativos do país.

No entanto, é importante estar ciente de que a preparação exige esforço e dedicação.

Porém, com uma boa estratégia de estudos e a busca pelo conhecimento necessário, é possível aumentar as chances de sucesso nessa empreitada.

Fique atento às datas e prazos, faça sua inscrição e se prepare para conquistar uma das vagas disponíveis no concurso Diplomata este ano. Boa sorte!