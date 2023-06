Veja quais grupos podem receber 13º do Bolsa Família nesta quinta, 22

Nesta quinta-feira (22) mais um grupo de usuários do Bolsa Família ganhou o direito de receber o 13º salário. Segundo as informações oficiais, o dinheiro está sendo pago juntamente com os depósitos regulares do programa social. Alguns grupos já podem movimentar o benefício adicional.

Nem todas as pessoas que fazem parte do Bolsa Família podem receber o dinheiro do 13º salário neste mês de junho. Segundo as informações oficiais, o saldo está sendo pago apenas aos usuários que residem no estado de Pernambuco. Isso ocorre porque o bônus é um projeto de caráter estadual e não tem qualquer relação com o Governo Federal.

Abaixo, você pode ver as exigências para que o cidadão receba o 13º do Bolsa Família nesta quinta-feira (22).

Ser usuário do Bolsa Família do Governo Federal;

Ter o Número de Identificação Social (NIS) final 4;

Morar no estado de Pernambuco;

Ter recebido o Auxílio Emergencial ou o Auxílio Brasil durante ao menos seis meses do ano de 2022. Este período de recebimento pode ter sido consecutivo ou intercalado.

Para os usuários que cumprem todas as exigências acima, não é necessário realizar nenhum tipo de inscrição ou solicitação para poder receber o 13º do Bolsa Família. Conforme informações do Governo do estado de Pernambuco, o dinheiro vai ser depositado de forma automática nas contas de cada usuário.

A consulta

De qualquer modo, qualquer cidadão pode conferir se está ou não dentro da lista de beneficiários que têm direito ao 13º sem precisar sair de casa. Para tanto, basta abrir a página oficial do Governo do estado, inserir os seus dados pessoais e conferir se há algum depósito em seu nome reservado para este mês de junho.

O calendário

O calendário de pagamentos do 13º do Bolsa Família em Pernambuco é basicamente o mesmo usado pelo Governo Federal nos repasses regulares. As liberações ocorrem basicamente nos mesmos dias. Assim, o cidadão precisa se basear nas mesmas datas. Veja abaixo:

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho (terça);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta) ;

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta).



E o 13º Nacional?

Como dito, os pagamentos do 13º salário do Bolsa Família estão previstos apenas para os moradores do estado de Pernambuco, por se tratar de uma lei de caráter estadual. Para os demais usuários do programa social, não há previsão de pagamentos deste adicional nem em junho, e nem no final deste ano.

Em entrevista recente, o Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) disse que não vê necessidade de criação de um adicional para o público do Bolsa Família, e disse que o objetivo do Governo Federal é fazer com que os usuários saiam do programa, consigam um emprego formal, e a partir daí tenham direito ao 13º.

“Tivemos um momento (durante o qual o 13º foi pago) muito mais pensando em estratégia eleitoral. Mesmo assim, em um ano apenas, 2019, em que se teve o pagamento extra. A partir daí, não teve mais. Isso mostra que era um ponto fora da linha, que o próprio governo anterior deve ter avaliado e visto que era um equívoco”, afirmou Dias.

“Teremos a oportunidade de trabalhar o ponto principal, que é a inclusão socioeconômica. Objetivo maior é abrir oportunidades, pelo emprego e pelo empreendedorismo, para que se tenha condição de renda. Aí, quem alcançar condição de emprego, vai ter salário, décimo-terceiro, férias, vai ter tudo o que é previsto para o mundo do trabalho”, completou o Ministro.