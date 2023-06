veja quais remédios passaram a ser gratuitos

Em anúncio recente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu mais detalhes sobre a nova fase do programa Farmácia Popular. Entre outros pontos, o petista anunciou que alguns remédios que antes estavam na lista dos medicamentos com desconto, agora passam a ser entregues de maneira gratuita nos estabelecimentos que possuem convênio com o programa.

Veja abaixo a lista de fármacos que tinham apenas um desconto e que a partir de agora serão entregues gratuitamente:

Osteoporose

alendronato de sódio (70 mg).

Anticoncepcionais

acetato de medroxiprogesterona (150 mg);

etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg);

noretisterona (0,35 mg);

valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg).

Contudo, é importante lembrar que estes medicamentos passam a ser totalmente gratuitos apenas para as mulheres e pessoas que recebem o Bolsa Família do Governo Federal. Para os demais grupos, segue valendo a lógica de que os remédios serão oferecidos com descontos de até 50%, como já acontecia anteriormente.

A nova fase do programa Farmácia Popular está focando em um público mais vulnerável. O Ministério da Saúde, por exemplo, avalia que é importante entregar remédios de caráter anticoncepcional para as mulheres. Além disso, também há um foco nas pessoas que fazem parte do programa Bolsa Família.

“Antes do Farmácia Popular, o povo ia na UBS, ia a um posto de saúde, era atendido pelo médico, pegava a receita e levava para casa. Muitas vezes, acabavam morrendo com a receita em cima da mesa, porque não tinham dinheiro para comprar o remédio. Isso não vai mais acontecer no nosso país”, disse o presidente Lula no evento de lançamento do programa no Recife.

“É por isso que nós resolvemos lançar o programa há tantos anos. Ele foi diminuído pelo governo passado, mas nós voltamos agora com mais força, mais remédio e capacidade de atender a totalidade das pessoas necessitadas do Brasil. Cuidar de doença é caro e cuidar da saúde não é gasto, é investimento”, completou ele.



Ministério critica governo anterior

Quem também estava no momento do lançamento do programa foi a Ministra da Saúde Nísia Trindade. Sem citar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela fez críticas ao governo anterior, e sinalizou que a antiga gestão não teria tratado bem o programa Farmácia Popular.

“O programa ressurge depois de uma grave estagnação, com problemas, inclusive, de distribuição de farmácias pelo território nacional. O Farmácia Popular pensa as diferenças regionais e os vazios assistenciais do Brasil. Essa é uma das maiores e mais abrangentes parcerias entre o setor público e privado do país. É a economia à serviço da saúde pública”, defendeu.

A lista de remédios

Abaixo você pode conferir a lista completa de remédios gratuitos e com descontos do sistema do Farmácia Popular. Vale lembrar que o sistema abaixo desconsidera as exceções. Usuários do Bolsa Família podem usar todos os remédios gratuitamente. Mulheres podem usar gratuitamente toda a lista de gratuitos, mais os medicamentos para osteoporose e os anticoncepcionais.

Lista dos gratuitos

Asma

brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg);

dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg);

sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

Diabetes

cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg);

glibenclamida (5 mg);

insulina humana regular (100 ui/ml);

insulina humana (100 ui/ml).

Hipertensão

atenolol (25 mg);

besilato de anlodipino (5 mg);

captopril (25 mg);

cloridrato de propranolol (40 mg);

hidroclorotiazida (25mg);

losartana potássica (50 mg);

maleato de enalapril (10 mg);

espironolactona (25 mg);

furosemida (40 mg);

succinato de metoprolol (25 ml).

Lista dos descontos

Anticoncepcionais

acetato de medroxiprogesterona (150 mg);

etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg);

noretisterona (0,35 mg);

valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg).

Dislipidemia

(colesterol alto): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

Doença de Parkinson

carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg);

cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg)

Glaucoma

maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg)

Incontinência

Osteoporose

alendronato de sódio (70 mg)

Rinite

budesonida (32 mg e 50 mg);

dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos)