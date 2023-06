veja quais são os cursos com mais vagas disponíveis

As inscrições para o SISU 2023/2 começaram nesta segunda-feira, dia 19 de junho. Todos os candidatos já podem também consultar as vagas que foram disponibilizadas pelas instituições brasileiras participantes através do sistema de seleção.

Para que você possa escolher um curso e participar do SISU 2023/2, o artigo de hoje separou um resumo com os cursos com mais vagas nesta edição da seleção e outras informações importantes sobre o SISU. Confira!

SISU 2023/2: mais de 51 mil vagas foram disponibilizadas

Nesta edição do SISU, 51.277 vagas foram disponibilizadas para os candidatos participantes. Do total, 24.726 vagas são destinadas para a seleção na modalidade “ampla concorrência” e 22.560 para os candidatos que concorrem na modalidade “cotas”. O número de vagas na modalidade “cotas” varia conforme as ações afirmativas de cada instituição cadastrada no sistema.

Estão sendo oferecidas vagas em 1.666 cursos de graduação diferentes. Além disso, é importante notar que os cursos são oferecidos em períodos diferentes (matutino, vespertino, noturno e integral) e também em modalidades diferentes (presencial e à distância). Dessa forma, é importante que o candidato fique atento à esses detalhes no momento da escolha do curso.

SISU 2023/2: quais são os cursos com mais vagas?

O curso que está oferecendo o maior número de vagas no SISU 2023/2 é Pedagogia, com 2.011 vagas disponíveis.

A seguir, o curso com mais vagas é Administração, com 1.697 vagas. Em terceiro lugar está Ciências Biológicas, com 1.543 vagas. Direito ocupa o quarto lugar na lista com 1.485 vagas, enquanto Matemática fica na quinta posição com 1.429 vagas.

Na sexta posição da lista de cursos com maior número de vagas está Química, com 1.380 vagas. Medicina ocupa o sétimo lugar, com 1.343 vagas e Física, por sua vez, está em oitavo lugar, com 1.311 vagas.

Por fim, os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Civil ocupam, respectivamente, o nono e décimo lugares, com 1.248 e 1.222 vagas.



SISU 2023/2: vagas para Medicina

Tradicionalmente, Medicina é o curso mais concorrido do SISU. Na última edição da seleção, por exemplo, a nota de corte do curso foi de 767,35 na modalidade “ampla concorrência”.

No caso do SISU 2023/2, 11 estados brasileiros irão oferecer o curso. Em relação ao número de universidades, o curso será oferecido por 27 instituições de ensino públicas do Brasil.

Nesta edição do processo seletivo, a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a instituição que está oferecendo o maior número de vagas para o curso de Medicina: são 80 vagas para ampla concorrência e 65 para cotas.

O estado de Minas Gerais, por sua vez, é o estado com mais vagas para Medicina no SISU 2023/2. Veja quais são as oportunidades neste estado brasileiro oferecidas pelo SISU:

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM): 60 vagas para ampla concorrência e 30 para reserva de vagas;

Universidade Federal de São João del Rei: 50 vagas para ampla concorrência e 25 para reserva de vagas;

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): 70 vagas para ampla concorrência e 14 para reserva de vagas;

Universidade Federal de Lavras (UFLA): 24 vagas para ampla concorrência e 12 para reserva de vagas;

Universidade Estadual de Montes Claros ( Unimontes ): 20 vagas para ampla concorrência e 10 para reserva de vagas;

Unimontes Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP): 40 vagas para ampla concorrência e 20 para reserva de vagas;

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM): 45 vagas para ampla concorrência e 22 para reserva de vagas.

Em contrapartida, o estado do Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro com menos vagas para o curso. A única instituição do MS com vagas para Medicina é a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, que disponibilizou 20 vagas para ampla concorrência e 10 para sistema de cotas.

SISU 2023/2: como se inscrever?

As inscrições no SISU 2023/2 já começaram e os interessados poderão se inscrever até as 23h59 desta quinta-feira, dia 22 de junho.

Podem participar do SISU todos os estudantes que participaram da última edição do ENEM em 2022 e que não obtiveram nota zero na redação do exame. As inscrições devem ser feitas de forma online através do Portal de Acesso Único do MEC e são gratuitas.

Para mais informações, acesse o edital do SISU 2023/2.