veja qual região tem o MAIOR VALOR médio do país

O Governo Federal já iniciou o pagamento da parcela de junho do Bolsa Família. O principal programa assistencial do país vai beneficiar mais de 21,2 milhões de famílias do país neste mês. Ao todo, mais de 54 milhões de pessoas poderão aproveitar o benefício, segundo estimativas do governo.

Isso quer dizer que mais de 25% da população brasileira será beneficiada pelo Bolsa Família, mesmo que de maneira indireta, ou seja, uma em cada quatro pessoas. A propósito, as estimativas mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que há 211 milhões de habitantes no Brasil.

De acordo com o Governo Federal, o valor médio do programa assistencial chegou a R$ 705,40 no país. Essa é a primeira vez que o valor da parcela supera a marca de R$ 700 no Brasil, alcançando o maior valor já pago na história do Bolsa Família.

Tudo isso só foi possível graças ao início do pagamento de benefícios adicionais. Em resumo, a parcela mínima do Bolsa Família é de R$ 600. Segundo as regras do programa, o governo Lula realiza o pagamento de um valor mínimo de R$ 142 por cada pessoa da família. Contudo, mesmo se a soma dos valores não alcançar R$ 600, o governo o completará até que chegue a esse nível.

Além disso, o governo também determinou o pagamento de benefícios adicionais desde março. Agora, em junho, outros benefícios também passaram a ser pagos, elevando o valor médio do Bolsa Família no país, para alegria dos segurados.

Veja o valor médio do Bolsa Família em cada região do país

O governo Lula informou que o Nordeste concentrou o maior número de beneficiários do país em junho. Em suma, mais de 9,74 milhões de famílias da região irão receber o auxílio neste mês, com os recursos do governo chegando a todos os 1.794 municípios da região.

Em seguida, ficou a região Sudeste, onde 6,32 milhões de famílias serão contempladas em todos os 1.668 municípios dos quatro estados da região. Já as demais regiões tiveram números mais modestos de beneficiários: Norte (2,58 milhões), Sul (1,42 milhão) e Centro-Oeste (1,13 milhão).

Embora o Nordeste tenha figurado como a região com o maior número de beneficiários, o ranking nacional com os maiores valores médios do Bolsa Família ficou completamente diferente. Confira abaixo o tíquete médio do benefício em cada um das regiões brasileiras em junho:

Norte: R$ 740,37;

R$ 740,37; Centro-Oeste: R$ 721,16;

R$ 721,16; Sul: R$ 711,28;

R$ 711,28; Sudeste: R$ 700,26;

R$ 700,26; Nordeste: R$ 696,76.



Em resumo, a região Norte teve o maior valor do benefício em junho deste ano. Aliás, a região vem liderando o ranking nacional há meses, ou seja, os segurados do Norte estão recebendo um valor superior à média nacional, superando todas as demais regiões do país.

Benefícios adicionais eleva valor do Bolsa Família

Em junho, o valor do Bolsa Família atingiu o maior valor da história devido ao acréscimo de benefícios adicionais pagos aos segurados. Em suma, o governo já havia iniciado em março deste ano o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade, elevando o valor do benefício.

“Desde março, o programa paga também o Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$ 150 a cada criança de zero a seis anos na composição familiar. São 9,12 milhões de crianças nessa faixa etária em junho, que demandam um investimento de R$ 1,3 bilhão”, informou o governo.

Neste mês, o governo iniciou o pagamento de outros benefícios adicionais às famílias que recebem o Bolsa Família. Para quem não sabe, os inscritos no programa social que tenham na composição familiar criança ou adolescente com idade de sete a 18 anos receberão R$ 50 adicionais.

Da mesma forma, o governo também pagará mais R$ 50 para as gestantes e lactantes que estejam na composição familiar dos beneficiários do Bolsa Família.

Inclusive, as famílias que já recebem o adicional de R$ 150 por criança de até seis anos de idade também terão direito aos outros valores adicionais, referentes a gestantes, lactantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos de idade. Por isso que o valor médio do Bolsa Família subiu ainda mais neste mês.

Calendário de pagamentos em junho

O pagamento da parcela de junho do programa social tem início na próxima segunda-feira (19), conforme o calendário do governo federal. Contudo, os beneficiários do Bolsa Família cujos Números de Identificação Social (NIS) terminam em 1 já puderam acessar o valor do benefício no último sábado (17).

Em resumo, o governo Lula vem adotando esse método nos últimos meses, antecipando em dois dias o pagamento dos beneficiários que está marcado para acontecer nas segundas-feiras.

Inclusive, as famílias beneficiárias do programa recebem o valor através da Caixa Econômica Federal, nas agências ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de junho de 2023:

NIS de final 1: dia 19 de junho;

NIS de final 2: dia 20 de junho;

NIS de final 3: dia 21 de junho;

NIS de final 4: dia 22 de junho;

NIS de final 5: dia 23 de junho;

NIS de final 6: dia 26 de junho;

NIS de final 7: dia 27 de junho;

NIS de final 8: dia 28 de junho;

NIS de final 9: dia 29 de junho;

NIS de final 0: dia 30 de junho.

Vale destacar que o calendário de pagamentos do programa distribui os repasses nos últimos dias úteis de cada mês. Como os repasses seguem a numeração final do NIS, os pagamentos ocorrem durante dez dias, começando com a numeração 1 e se encerrando no número 0.

A propósito, é o NIS que permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Como os repasses acontecem conforme o último dígito do NIS, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil todos os meses.