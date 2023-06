Veja quem pode receber 13º salário do Bolsa Família nesta terça, 20

Nesta terça-feira (20), o Governo Federal está seguindo com mais uma rodada de pagamentos do programa Bolsa Família. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, os repasses estão sendo depositados nas contas de mais de 21 milhões de usuários desde a segunda-feira (19).

Uma das grandes novidades para este mês de junho é a liberação do 13º salário para uma parte dos usuários do programa social. A ideia é pagar um valor dobrado para que essas pessoas tenham uma folga maior no orçamento. Entretanto, o fato é que nem todas as pessoas que fazem parte do Bolsa Família podem receber o adicional.

De acordo com as informações oficiais, as pessoas que podem receber o 13º do benefício em suas contas nesta terça-feira (20) são:

Usuários que têm o Número de Identificação Social (NIS) final 2; e

Usuários que moram no estado de Pernambuco.

É necessário cumprir as duas exigências acima para ter direito ao saldo do 13º salário nesta terça-feira (20). Para os usuários pernambucanos do Bolsa Família, não é necessário realizar nenhum tipo de solicitação para receber o adicional. O pagamento é feito automaticamente na mesma conta e na mesma data em que o indivíduo recebe o depósito regular.

Os pagamentos do 13º salário do Bolsa Família para este grupo não é feito pelo Governo Federal, mas pelo Governo do estado de Pernambuco. Este adicional foi aprovado pela Assembleia Legislativa local, e é pago aos pernambucanos que estão em situação de vulnerabilidade social há três anos. Normalmente os repasses são feitos ainda no primeiro semestre, como está ocorrendo agora.

“Para efetuar o pagamento, a gestão estadual está realizando uma revisão da base de beneficiários do CadÚnico em conjunto com a Controladoria Geral do Estado e da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional. Esta é uma medida de caráter técnico que visa salvaguardar o programa para que ele cumpra seu objetivo social”, disse o Governo do estado por meio de nota.

Calendário do 13º do Bolsa Família

Abaixo, você pode conferir o calendário de pagamentos do 13º salário para os usuários do Bolsa Família que residem no estado de Pernambuco. Como dito, as datas são as mesmas que foram definidas pelo Governo Federal para a liberação dos repasses regulares.

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho (terça);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta).



Você também pode gostar:

O Bolsa Família em Pernambuco

Mesmo sem considerar os pagamentos extras do Bolsa Família neste mês de junho, o estado de Pernambuco já bateria o seu recorde de depósitos do programa. Segundo dados oficiais, o valor médio das liberações do benefício no estado é de R$ 698,45, o maior da história desta unidade da federação.

Estima-se que pouco mais de 1 milhão de pernambucanos tenham direito ao Bolsa Família. O estado de Pernambuco é o segundo do Nordeste com o maior número de atendidos, atrás apenas da Bahia.

E o 13º nacional?

Para quem não reside no estado de Pernambuco, não há previsão de pagamentos do 13º do Bolsa Família. Em entrevista recente, o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), deixou claro que o Governo Federal não fará o pagamento deste adicional em 2023.

“Teremos a oportunidade de trabalhar o ponto principal, que é a inclusão socioeconômica. Objetivo maior é abrir oportunidades, pelo emprego e pelo empreendedorismo, para que se tenha condição de renda. Aí, quem alcançar condição de emprego, vai ter salário, décimo-terceiro, férias, vai ter tudo o que é previsto para o mundo do trabalho”, disse o Ministro.