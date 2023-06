Veja quem recebe nesta terça-feira, 27

Durante esta terça-feira, 27 de junho, a parcela do benefício se destina cidadãos que possuem seu número de identificação social (NIS) de final 7.

É importante lembrar, então, que esta é a primeira parcela da medida como o novo valor extra de R$ 50. Isto é, que o Governo Federal concede a famílias que possuem crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, gestantes e nutrizes.

Desde o mês de março deste ano, o benefício conta com o pagamento de uma quantia adicional de R$ 150. Esta se direciona a núcleos familiares que possuam crianças de 0 a 6 anos de idade em sua composição.

Atualmente, o Bolsa Família concede o valor mínimo de R$ 600. Contudo, com o pagamento das cotas extras, neste mês de junho, o valor médio do benefício atingiu a marca de R$ 705,40, o maior desde a criação da medida assistencial.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, pasta liderada por Wellington Dias, neste mês o benefício deverá contemplar cerca de 21,2 milhões de famílias brasileiras. Portanto, terá um investimento de cerca de R$ 14,97 bilhões.

Bolsa Família teve mudanças nos valores

Desde o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o principal programa de transferência de renda do país voltou a ser chamado de Bolsa Família, antes substituído pelo Auxílio Brasil durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Assim, a manutenção da parcela mínima de R$ 600 ocorreu por meio da aprovação da chamada PEC da Transição no Congresso Nacional. A medida, portanto, possibilitou que a gestão abrisse um espaço fiscal de R$ 145 bilhões fora do teto de gastos, sendo desta quantia R$ 75 bilhões ao pagamento do benefício.

Atualmente, possuem direito de receber as parcelas do Bolsa Família todas aquelas unidades familiares que apresentam renda mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até R$ 218.



Além disso, é importante frisar que o cidadão deverá possuir inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), principal banco de dados sociais do Governo Federal. Por fim, este deve se lembrar de atualizar todas suas informações a, pelo menos, dois anos.

Calendário de junho do Bolsa Família

Segundo o calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento Social, pasta responsável pela coordenação do programa, juntamente com a Caixa Econômica Federal, as parcelas para este mês ficaram da seguinte forma:

19 de junho: NIS de final 1;

NIS de final 1; 20 de junho: NIS de final 2;

NIS de final 2; 21 de junho: NIS de final 3;

NIS de final 3; 22 de junho: NIS de final 4;

NIS de final 4; 23 de junho: NIS de final 5;

NIS de final 5; 26 de junho: NIS de final 6;

NIS de final 6; 27 de junho: NIS de final 7;

NIS de final 7; 28 de junho: NIS de final 8;

NIS de final 8; 29 de junho: NIS de final 9;

NIS de final 9; 30 de junho: NIS de final 0.

Desse modo, os depósitos do Bolsa Família continuam seguindo o tradicional formato, ou seja, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada participante.

Por esse motivo, nesta terça-feira, dia 27 de junho, recebem aqueles de NIS com final 7. Então, até o fim desta semana todos os beneficiários receberão seus valores de junho, apenas contando com nova parcela no próximo mês.

Junho também conta com Auxílio Gás

Durante este mês de junho, o Governo Federal também realiza o pagamento do Auxílio Gás. Isto é, benefício fornecido a cada dois meses a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Para junho, a medida irá fornecer um aporte de R$ 109, o que representa 100% do valor médio do botijão de gás de cozinha de 13kg. Ademais, os depósitos do benefício seguem o mesmo calendário do Bolsa Família, sendo ambos nas mesmas datas.

Com previsão de ir até o fim de 2026, a medida atualmente contempla cerca de 5,62 milhões de famílias brasileiras.

No entanto, é importante frisar que, só terão acesso aos valores do Auxílio Gás, aqueles cidadãos do Cadastro Único (CadÚnico). Ademais, também é possível receber o valor aquele que possui, pelo menos, um membro de sua família, residente no mesmo lar, que faça parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Isto é, trata-se de benefício que executa o pagamento de um salário mínimo para idosos com mais de 65 anos e cidadãos portadores de alguma deficiência que não possuem meios para prover o sustento de suas famílias.

O Auxílio Gás se iniciou com o objetivo de mitigar os efeitos do aumento do gás de cozinha. No entanto, recentemente, o governo vem promovendo outras mudanças que poderão interferir no valor do produto. Ainda assim, tudo indica que o programa deve continuar.

São Paulo tem mais beneficiários do Bolsa Família em junho

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social, o estado de São Paulo é a unidade federativa brasileira que possui o maior número de famílias no programa Bolsa Família neste mês de junho. O estado, então, alcançou a marca de 2.575.285.

Ademais, este também possui o maio número de cotas do Benefício Primeira Infância. Isto é, cota extra de R$ 150, sendo concedido a 1.214.606 crianças entre 0 e 6 anos.

Apesar do maior número de beneficiários do programa se encontrar na Região Sudeste do país, a região que possui o maio número de famílias assistenciadas é a Nordeste. Nesta, há o total de 9,74 milhões de cidadãos, o que representa um investimento de aproximadamente R$ 6,79 bilhões.

Participantes devem efetuar acompanhamento de saúde

Beneficiários do Bolsa Família têm até a próxima quarta-feira, 28 de junho, para realizarem acompanhamento nas unidades de saúde. O processo de Avaliação Semestral se trata de uma exigência feita pelo Governo Federal para que os cidadãos continuem recebendo as parcelas do programa de transferência de renda.

Durante o atendimento, então, haverá a verificação das seguintes questões:

Calendário de vacinação;

Estado nutricional de crianças de 0 a 6 anos de idade;

Acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes.

Além disso, mulheres com idade entre 14 e 44 anos também serão acompanhadas pela equipe. Até a última semana, aproximadamente 90 mil beneficiários inscritos no Bolsa Família ainda necessitavam de comparecer às unidades de saúde.

A realização deste tipo de verificação possui o objetivo de proporcionar o pleno acesso a políticas de saúde, cuidado integral e melhoria da qualidade de vida das famílias que fazem parte do Bolsa Família. Logo, transforma o programa em mais do que transferência de renda.