veja quem terá prioridade no segundo lote de restituição

Dentro de mais alguns dias, a Receita Federal vai depositar o segundo lote da restituição do Imposto de Renda de 2023. De acordo com o calendário oficial de liberações, o saldo vai ser pago no dia 30 de junho. O número exato de contribuintes que poderão receber o saldo ainda não foi divulgado, mas alguns detalhes já foram sinalizados pelo Fisco.

Um dos pontos que já está claro é a questão da prioridade. Assim como ocorreu no primeiro lote da restituição, a segunda rodada vai ser liberada preferencialmente para alguns grupos específicos de contribuintes. A diferença é que desta vez o número de brasileiros que não se encaixam em nenhuma prioridade deverá ser maior do que o registrado na primeira liberação.

Entenda a ordem do recebimento desta segunda rodada:

idosos;

pessoas com doenças graves;

pessoas com deficiência;

professores;

contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix (a novidade deste ano);

pessoas que não fazem parte de nenhum grupo de prioridade.

Se você se encaixa em alguns dos grupos citados acima, não significa necessariamente que já está confirmado nos pagamentos do segundo lote. É necessário aguardar para saber se você vai ser selecionado para o recebimento ou não. De acordo com a Receita Federal, a consulta ao recebimento do segundo lote será liberada a partir da sexta-feira (23).

Dentro de mais alguns dias, a Receita Federal também deverá divulgar outras informações importantes como o valor total que vai ser devolvido e o número de contribuintes que poderão receber o saldo. Até lá, o cidadão precisa apenas aguardar para saber se estará ou não dentro dos pagamentos do segundo lote da restituição.

Caso não esteja, não há motivos para se preocupar. Depois do pagamento do segundo lote de liberação no final deste mês, a Receita Federal ainda vai realizar outras três liberações no decorrer deste ano de 2023. Assim, mesmo as pessoas que não conseguiram receber nada até agora, terão mais chances de receber o saldo depois.

Veja abaixo as datas da restituição do Imposto de Renda para 2023:

primeiro lote (31 de maio) – Já pago;

segundo lote (30 de junho);

terceiro lote (31 de julho);

quarto lote (31 de agosto);

quinto e último lote (29 de setembro).

Como fazer a consulta?



A partir da próxima sexta-feira (23) não será preciso sair de casa para consultar as informações sobre o segundo lote da restituição do Imposto de Renda. O cidadão poderá fazer a verificação através do site da Receita Federal. Veja no passo a passo.

Abra o site oficial da Receita Federal;

Clique em “Meu Imposto de Renda”;

Clique em “Consultar a Restituição”.

Pronto. Neste momento será possível saber se há alguma restituição em seu nome para este segundo lote. Por este mesmo canal, o contribuinte também poderá confirmar se existe alguma pendência em sua declaração. Neste caso, ele poderá corrigir as informações enviando uma declaração retificadora.

Como receber o valor da restituição?

Para receber o valor da restituição do Imposto de Renda neste segundo lote, o cidadão não precisa se mover. Segundo as informações oficiais, o dinheiro será automaticamente depositado na conta ou na chave Pix que foi cadastrada pelo próprio contribuinte no momento da declaração do Imposto de Renda. Basta usar a quantia da maneira que desejar.

Caso a conta informada no momento da declaração tenha sido desativada por algum motivo, também não é preciso se preocupar. Para estes casos, o dinheiro ficará disponível para retirada no sistema do Banco do Brasil. O cidadão terá o prazo de um ano para realizar o saque.

O contribuinte pode reagendar o crédito em sua conta entrando em contato com o Banco do Brasil através dos canais:

Portal BB;

Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).