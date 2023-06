Vencedor do ‘American Idol’, apenas Sam planeja voltar após cantar no metrô

Ex-vencedor do “American Idol” Samantha “Just Sam” Diaz diz que seu retorno sem glamour a cantar no metrô de Nova York por dinheiro não é o capítulo final – em vez disso, a recuperação está em andamento.

Just Sam se juntou a nós na sexta-feira no “TMZ Live” e nos disse porque ganhar um show como ‘Idol’ nem sempre é tudo o que parece ser… especialmente sob algumas circunstâncias únicas e onerosas.

Sam diz que uma tempestade perfeita resultou neles retornando às suas raízes no metrô para ganhar dinheiro. Eles ganharam ‘AI’ no início do COVID, e a pandemia tornou praticamente impossível entrar no estúdio e gravar. Além disso, encobrir contratos e assinar cegamente também não ajudou.