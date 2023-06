Vencedor do ‘America’s Got Talent’ Michael Grimm é hospitalizado e sedado por problema de saúde

Michael Grimm, famoso por levar para casa o título na 5ª temporada de “America’s Got Talent”, está sedado e em terapia intensiva após um misterioso problema de saúde.

A esposa do cantor, Lucie Zolcerva-Grimm diz que Michael está hospitalizado desde o Memorial Day e permanece inconsciente, embora finalmente esteja respirando sozinho novamente.

A esposa de Michael diz que a origem do problema não está clara…

Ela diz que as coisas chegaram a um ponto crítico no mês passado, quando ele ficou cada vez mais doente. A esposa de Michael diz que ele mal conseguia andar e não conseguia levantar a cabeça, então ela o levou às pressas para o pronto-socorro, onde as coisas pioraram.