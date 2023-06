Vencedores das finais da NBA: quem ganhou mais finais da NBA?

Tpalco está montado para as finais da NBA de 2023, onde o Denver Nuggets e a calor de Miami lutará pelo título.

Seus caminhos até aqui foram bastante distintos, com o pepitas terminando na liderança da Conferência Oeste durante a temporada regular, enquanto o Aquecer mal garantiu uma vaga nos playoffs. No entanto, essas diferenças de desempenho não importarão quando a série começar na noite de quinta-feira.

Jokic sobre final da NBA: “Não há favoritos”LAPRESSE

Qual é o formato das Finais da NBA?

Historicamente, as finais da NBA seguiam um formato 2-2-1-1-1, mas em 1985, foi modificado para um formato 2-3-2. Essa mudança visava reduzir as viagens extensas pelo país, fazendo com que os dois primeiros e os dois últimos jogos fossem disputados na arena do time com a vantagem de jogar em casa, determinada por seu recorde superior na temporada regular.

Em 2014, o formato 2-2-1-1-1 foi restabelecido. O time com vantagem de jogar em casa recebe os dois primeiros jogos, seguido pelo outro time que hospeda os dois seguintes.

Se necessário, os três jogos restantes são disputados alternadamente na arena de cada time, começando com o time que possui o melhor histórico da temporada regular.

Qual franquia ganhou mais finais da NBA?

O celtas de Boston e a Los Angeles Lakers detém o recorde de mais campeonatos da NBA, com 17 títulos cada.

O Lakers exigiu notáveis ​​32 aparições nas finais da NBA para alcançar seus 17 campeonatos, enquanto o celtas conseguiu o mesmo feito em apenas 22 partidas.

O celtas também possui o maior número de vitórias consecutivas nas finais da NBA, garantindo a vitória por oito anos consecutivos, de 1959 a 1966.

Seguindo-os estão os Golden State Warriorsque conquistaram um total de sete campeonatos da NBA enquanto representavam ambos Filadélfia e São Francisco.

O búfalos de Chicagocom seis campeonatos, e o incentivo de São Antôniocom cinco, são as únicas outras equipes que venceram as finais da NBA pelo menos cinco vezes.

Entre as atuais equipes da NBA, cinco nunca chegaram às finais da NBA, ou seja, o Los Angeles Clippers, Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans, Os Timberwolves de Minnesota e Memphis Grizzlies.